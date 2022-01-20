ما الرابط بين البرتقال ونقص الوزن؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 20 - يناير - 2022 9:25 مساءً

يحاول متابعو الحمية الغذائية الابتعاد عن الفواكه ذات النسبة العالية من السكر، لكن بحثا طبيا جديدا، أظهر أن فاكهة خاصة، تساعد على نزول الوزن بشكل واضح.

ووفقا لموقع “فيت أند ويل”، كشف بحث جديد أن الفاكهة ليست سيئة للغاية بالنسبة لنا، وخاصة فاكهة “البرتقال الأحمر”، التي أثبت أنها تساعد على النزول بالوزن.

البرتقال الأحمر هو نوع من أنواع البرتقال الذي ظهر لأول مرة في إيطاليا، ويمتاز هذا النوع من البرتقال بطعمه الحلو ولونه الأحمر، بالإضافة إلى فوائده الصحية العديدة.

بشكل عام يكون وزن الحبة الواحدة من هذا البرتقال أكبر مقارنةً بالبرتقال العادي، كما يفضل تناوله بدرجة حرارة الغرفة.

وخلال الدراسة، تم وضع المشاركين في مجموعة تناول مستخلص البرتقال الأحمر، أو “برتقال الدم”، كل يوم لمدة 6 أشهر.

كما طلب الفريق من جميع المشاركين المشي لمدة 30 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع. كما تم إعطاؤهم نظاما غذائيا متوازنا.

في نهاية الستة أشهر، فقدت مجموعة الذين تناولوا البرتقال الأحمر في المتوسط 4.2 بالمئة من وزن الجسم، في حين أن مجموعة التي لم تتناول البرتقال الأحمر كانت أقل انخفاضا بنسبة 2.2 بالمئة.