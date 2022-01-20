شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب عليك تضمين الأطعمة الموسمية في نظامك الغذائي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كانوا أطباء أو خبراء تغذية، يشجعنا جميع خبراء الصحة على تضمين المزيد من الأطعمة الموسمية في النظام الغذائي، سواء كانت فواكه أو خضراوات، فالأطعمة الخاصة بالموسم ليست فقط طازجة ولكنها أيضًا أكثر كثافة من حيث التغذية، في الوقت الحاضر، تتوفر جميع أنواع الأطعمة تقريبًا على مدار العام، كل ذلك بفضل التخزين البارد، ولكن لا شيء يتفوق على العامل الصحي للفواكه والخضراوات الطازجة، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وفقًا لخبراء التغذية، فإن كل موسم يقدم مجموعة من الخضروات الطازجة الرائعة، الغنية بالمواد المغذية ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية بطريقته الخاصة، علاوة على ذلك، فإن المناخ الذي يوفره كل موسم يجعل المنتجات الموسمية سهلة الأكل وامتصاصها من قبل أجسامنا أفضل.



الفوائد المختلفة لاستهلاك الطعام الموسمي: الفوائد المختلفة لاستهلاك الطعام الموسمي: يقدم الطعام الموسمي قيمة غذائية عالية

الفواكه والخضراوات التي تنضج بشكل طبيعي بمذاق أفضل، تكون طازجة وتوفر أكبر قدر من العناصر الغذائية مقارنة بتلك المحفوظة، حيث إنه فى عملية حفظ الطعام يتعرض لدرجات حرارة منخفضة للغاية يمكن أن تقلل من تكوينه الغذائي العام.

الغذاء الموسمي أرخص

المحاصيل التي يتم إنتاجها موسميًا فعالة من حيث التكلفة لأن المزارعين يستثمرونها ويحصدونها بكميات كبيرة، بينما يتم تسعير الطعام من التخزين البارد بدرجة أعلى مقارنة بالأطعمة الطازجة، حيث يتم حفظها لتلبية احتياجات أولئك الذين يطلبونها في غير موسمها.

الغذاء الموسمي بيئى

يقلل تناول الطعام الموسمي من الطلب على المنتجات غير الموسمية، ويزيد من استهلاك الزراعة المحلية، والأهم من ذلك أنه يقلل من وقت التبريد، ويقلل من تكلفة النقل والري للمحاصيل.

مذاق الطعام الموسمي أفضل

نظرًا لأن الطعام المنتج في موسم معين طازج، يكون مذاقه أفضل وأحلى وينضج تمامًا، عندما يتم حصاد الفاكهة والخضراوات في الوقت المناسب، ستكون أكثر طعمًا.

ويقول خبراء التغذية، إنه يجب دائمًا اختيار الفواكه والخضراوات الموسمية لأنها مليئة بالعناصر الغذائية اللازمة لمساعدتك خلال هذا الوقت من العام، ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن هذه الأشياء تمر عبر أيدٍ عديدة، ومن المحتمل أن تنقل الجراثيم، لذا يجب غسل الفاكهة والخضراوات جيدًا، لإزالة المواد الكيميائية ومسببات الأمراض مع ضمان سلامته للأكل.