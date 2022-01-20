شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعراض فى الرأس تدل على اقتراب انقطاع الطمث.. منها الصداع المتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب انقطاع الطمث في حدوث أعراض مزعجة لكثير من النساء، وهذا يحدث عادة في سن 45 - 55 سنة، وقد تحدث أعراض عديدة متعلقة بالرأس مؤشرًا على أنك تتجهين إلى سن اليأس، نتعرف في هذا التقرير على أبرز العلامات التي تحدث في الرأس وتدل على انقطاع الطمث، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

وانقطاع الطمث مرادف للتقلبات الهرمونية في الجسم ومع اقتراب سن اليأس، تنخفض مستويات هرمون الاستروجين بشكل عام، على الرغم من أن هذا قد يحدث بطريقة غير منتظمة كما سينتج الجسم كمية أقل من البروجسترون والتستوستيرون مقارنة بالسنوات السابقة.

الصداع

ويمكن أن تؤثر هذه التقلبات الهرمونية على الشعور بالصداع، حيث يمكن أن يؤثر انقطاع الطمث على صداع المرأة بعدة طرق.

يمكن أن تكون التأثيرات مختلفة لكل امرأة، لذلك قد لا تواجه نفس التغييرات التي يتعرض لها شخص آخر.

إذا كان الصداع هرمونيًا بطبيعته، فقد يكون هناك ارتياح بعد انقطاع الطمث قد يعني هذا أنك تعاني من صداع أقل أو صداع أقل حدة هذا لأن مستويات الهرمون لديك تظل منخفضة، مع القليل من التقلبات، بعد توقف الدورة الشهرية للأبد.

من ناحية أخرى، تعاني بعض النساء من صداع متكرر أو أسوأ خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث وذلك بسبب انخفاض مستويات الهرمونات مثل الإستروجين والبروجسترون خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث.

صعوبة في التركيز ومشاكل في ذاكرتك

يمكن أن يسبب انخفاض هرمون الاستروجين أحيانًا ضبابية ذهنية أو صعوبة في التركيز.

قد تكون الهبات الساخنة ومشاكل النوم من العوامل المساهمة أيضًا.

كما هو الحال مع التركيز، يمكن أن يؤثر انقطاع الطمث أيضًا على الذاكرة.

مرة أخرى ، قد يكون هذا نتيجة مباشرة لانخفاض مستويات هرمون الاستروجين أو النوم السيئ.

تشمل الأعراض الأخرى لانقطاع الطمث التي يجب الانتباه لها ما يلي:

-الهبات الساخنة

-شعر رقيق

-أظافر هشة

-زيادة الوزن

-نوبات دوار

-اضطراب نبضات القلب