شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد النظام الغذائى الصحى.. قلل السكريات وأضف المزيد من البروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التنوع فى النظام الغذائى أمر ضروري للغاية، حيث يجب تضمين العديد من الأطعمة الخضراء والحمراء والملونة بشكل عام، حتى يصبح نظامك الغذائى أكثر صحة، كما يجب التقليل من بعض العناصر الغذائية التى تضر أكثر ما تنفع، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

لا للمشروبات السكرية

يجب ألا يحتوى نظامك الغذائى الصحي على المشروبات السكرية، فهى ليست مفيدة وتضر صحتك بشكل عام، لذلك يجب التخلى عنها قدر الإمكان.

يجب أن يكون نظامك الغذائى متوازنا

ما يجعل طبق الطعام لديك أكثر صحة هو التوازن في العناصر الغذائية، كلما كانت الأطعمة أكثر توازناً من حيث العناصر الغذائية، كان طبقك أكثر صحة وستصل إلى المزيد من الفوائد التى يحتاجها جسمك.

استبعاد الأطعمة المصنعة

يجب عدم تضمين الأطعمة المصنعة في النظام الغذائي اليومي، قم بتضمين الأطعمة الطبيعية في نظامك الغذائي لجني الفوائد التي توفرها المكونات الطبيعية.

شرب الكثير من الماء

في حين أن المشروبات السكرية تعتبر غير صحية، إلا أنه يمكن التعويض عنها بشرب الكثير من الماء، فهو لا يغذي الجسم فحسب، بل يساعد أيضًا في تحسين عملية التمثيل الغذائي والحفاظ على رطوبة الجسم.

أضف المزيد من البروتين إلى نظامك الغذائى

اعتمادًا على نمط حياتك وحالتك الصحية، يجب تناول كمية جيدة من البروتين يوميًا والتى تتوافر فى العديد من العناصر الغذائية مثل الأسماك، واللحوم، والفول، والمكسرات، وغيرها.

أدخل الحبوب الكاملة إلى نظامك الغذائى

تعتبر الحبوب السليمة أو الحبوب الكاملة مصادر غنية بالطاقة، لذلك قم بتضمين كمية كبيرة من هذه العناصر التى تتوافر فى القمح والشعير والأرز البني على سبيل المثال.

استخدام الكمية المناسبة من الزيوت

اختر الزيوت النباتية الصحية مثل زيت الزيتون وفول الصويا لنظامك الغذائي اليومي، وتجنب استخدام الدهون المتحولة غير الصحية التى تضر أكثر ما تنفع.

احرص على منتجات الألبان

اعتمادًا على التمثيل الغذائي لجسمك، حاول تضمين حصة واحدة صغيرة من منتجات الألبان في وجبتك، فهى غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية التى يحتاجها جسمك.