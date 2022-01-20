شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتم إجراء اختبار خزعة العصب وما أهميتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خزعة العصب هي إزالة قطعة صغيرة من العصب لفحصها، وغالبًا ما يتم إجراء خزعة العصب على عصب في الكاحل أو الساعد أو على طول الضلع، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على خزعة العصب ومتى يطلب الطبيب إجراءها وماذا تكشف من أمراض، بحسب موقع ucsfhealth.

يضع الطبيب دواء لتخدير المنطقة قبل إجراء خزعة العصب، ويقوم الطبيب بعمل قطع جراحي صغير وإزالة قطعة من العصب ثم يتم إغلاق الجرح ووضع ضمادة عليه تُرسل عينة العصب إلى المختبر، حيث تُفحص تحت المجهر.

لماذا يتم إجراء اختبار خزعة العصب

يمكن إجراء خزعة العصب للمساعدة في تشخيص:

تنكس محور عصبي (تدمير جزء محور عصبي من الخلية العصبية)تلف الأعصاب الصغيرة إزالة الميالين (تدمير أجزاء من غمد الميالين الذي يغطي العصب) أمراض الأعصاب الالتهابية (اعتلالات الأعصاب).

تشمل الأمراض التي يمكن إجراء الاختبار من أجلها أيًا مما يلي:

-اعتلال الأعصاب الكحولي (تلف الأعصاب بسبب شرب الكحول)

-ضعف العصب الإبطي (تلف في عصب الكتف يؤدي إلى فقدان الحركة أو الإحساس في الكتف)

-اعتلال الضفيرة العضدية (تلف الضفيرة العضدية، وهي منطقة على جانبي الرقبة حيث تنقسم جذور الأعصاب من الحبل الشوكي إلى أعصاب كل ذراع)

-مرض شاركو ماري توث (مجموعة وراثية من الاضطرابات التي تؤثر على الأعصاب خارج الدماغ والعمود الفقري)

-ضعف العصب الشظوي الشائع (تلف العصب الشظوي يؤدي إلى فقدان الحركة أو الإحساس في القدم والساق)

-ضعف العصب المتوسط ​​القاصي (تلف في العصب المتوسط ​​يؤدي إلى فقدان الحركة أو الإحساس في اليدين)

-التهاب العصب الأحادي المتعدد (اضطراب ينطوي على تلف منطقتين عصبيتين منفصلتين على الأقل)

-التهاب الأوعية الناخر (مجموعة من الاضطرابات التي تنطوي على التهاب جدران الأوعية الدموية)

-الساركويد العصبي (مضاعفات الساركويد ، حيث يحدث الالتهاب في الدماغ والحبل الشوكي ومناطق أخرى من الجهاز العصبي)

-ضعف العصب الكعبري (تلف في العصب الكعبري يؤدي إلى فقدان الحركة أو الإحساس في الذراع أو الرسغ أو اليد)

-ضعف العصب الظنبوبي (تلف في العصب الظنبوبي يؤدي إلى فقدان الحركة أو الإحساس في القدم)

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية

قد تكون النتائج غير الطبيعية بسبب:

-الداء النشواني (غالبًا ما يتم استخدام خزعة العصب الربلي)

-إزالة الميالين

-التهاب العصب

-الجذام

-فقدان الأنسجة المحورية

-اعتلالات الأعصاب الأيضية (الاضطرابات العصبية التي تحدث مع الأمراض التي تعطل العمليات الكيميائية في الجسم)

-التهاب الأوعية الناخر

-الساركويد