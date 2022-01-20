شكرا لقرائتكم خبر عن عزز مناعتك ضد نزلات البرد بالخضراوات والفاكهة.. تناول البروكلى والتفاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل درجات الحرارة المنخفضة، تنتشر نزلات البرد والأنفلونزا بين الأشخاص، لذلك من المهم الحفاظ على جهاز المناعة لديك سليمًا وصحيًا خلال فصل الشتاء، لضمان قدرتك على محاربة أي عدوى، ويرصد تقرير موقع "ديلى إكسبريس" 4 أطعمة يجب تناولها لتعزيز جهاز المناعة.

لا يمكنك "تعزيز" جهاز المناعة لديك، ولكن يمكنك الحفاظ على عمله فى المستوى الأمثل عن طريق تناول الكثير من الفواكه والخضراوات، التى تعمل المعجزات لصحتك، لكن بعضها يكون أكثر فاعلية عندما يتعلق الأمر بدعم جهاز المناعة لديك أكثر من غيرها.

فيما يلي.. أهم الخضراوات والفاكهة لتعزيز المناعة يجب دمجها في نظامك الغذائي:

الفلفل الأحمر

عند البحث عن الأطعمة التي تقوي المناعة، تعتبر الفاكهة والخضراوات الملونة رهانًا آمنًا، مثل الفلفل الأحمر وهو مليء بالبيتا كاروتين، التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة العيون والجلد، ولتعزيز المناعة، يوفر الفلفل الأحمر متوسط الحجم 152 ملج من فيتامين سي، هذا هو ضعف كمية فيتامين سي مقارنة بالبرتقال ويمكن أن يساعد الجسم على محاربة العدوى عن طريق تشجيع إنتاج خلايا الدم البيضاء.

البروكلي

غالبًا ما يوصف البروكلي بأنه طعام خارق، وهذه هي الحقيقة بالتأكيد، هذا لأنه يحتوي على مستويات عالية من فيتامين C الداعم للمناعة ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في محاربة الجذور الحرة الضارة، ويحتوي البروكلي أيضًا على الزنك والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يدعم الجسم ويحافظ على عمل الجهاز المناعي على النحو الأمثل، بينما تساعد فيتامينات ب على دعم مستويات الطاقة.

البطاطا الحلوة

بالإضافة إلى كونها متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق فى الطهي، فإن البطاطا الحلوة مليئة بالعناصر الغذائية لتعزيز الحياة الصحية، حيث يوفر بيتا كاروتين فى البطاطا، مستويات عالية من فيتامين أ الذي يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز وظيفة المناعة، كما تحتوي البطاطا الحلوة أيضًا على فيتامين C و B6.

التفاح

"تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب" ليس هذا صحيحًا بنسبة 100 في المائة، ولكن قد يكون للتفاح بعض المزايا لأنه غنى بالفوائد الصحية، حيث وجدت الأبحاث أن التفاح يمكن أن يساعد في تحسين صحة الأمعاء ويوفر مستويات عالية من فيتامين سي، مما يساعد في الحفاظ على صحة الجسم، ومع وجود الكثير من الألياف ومضادات الأكسدة، تتجاوز فوائد التفاح مجرد كونه مفيدًا لجهاز المناعة.