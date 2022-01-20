سبوتنيك أفضل من فايزر من حيث الفعالية ضد أوميكرون؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

كشفت دراسة جديدة أجراها معهد علمي إيطالي مرموق أن لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس كورونا يتجاوز الآخر الذي أنتجته شركة “فايزر” الأمريكية من حيث الفعالية ضد متحور “أوميكرون”.

ووفقا للدراسة التي أجراها معهد لادزارو سبالانساني الوطني للأمراض المعدية في روما بالتعاون مع مركز “غاماليا” الروسي للبيولوجيا المجهرية (الذي طور “سبوتنيك V”) ونشرت نتائجها الأولية أمس الأربعاء، أن تراجع مستوى الأجسام المضادة لكورونا في حال الإصابة بـ”أوميكرون” لدى المتطعمين بـ”سبوتنيك V” يبلغ 8.1 مرة، مقابل 21.4 مرة لدى الذين تلقوا لقاح شركتي “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية.

واكتشف الباحثون الأجسام المضادة المعدلة لـ”أوميكرون” لدى 74.2% من الذين تلقوا لقاح “سبوتنيك V”، مقابل 56.9% لدى المتطعمين بلقاح “فايزر”.

ولفت الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في بيان له إلى أن الدراسة بشكل عام خلصت إلى أن مستوى الأجسام المضادة المعدلة لـ”أوميكرون” في دم من تلقى لقاح “سبوتنيك” يتجاوز ما لدى من تلقى “فايزر” بـ2.1 مرة، ويرتفع هذا الفارق إلى 2.6 مرة بعد ثلاثة أشهر من التطعيم.

وأشار صندوق الاستثمارات المباشرة إلى أن هذه الدراسة المستقلة الفريدة أجريت من قبل فريق يضم 12 باحثا إيطاليا وتسعة آخرين روس، بإدارة مدير معهد سبالانساني، فرانتشيسكو فاييه، ومدير مركز “غاماليا” ألكسندر غينزبورغ.

وصرح المدير التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، بأن الدراسة الجديدة تحظى بأهمية قصوى ليس لروسيا وحدها بل والعالم بأسره، مضيفا أن نتائجها تشير إلى أن “سبوتنيك V” ربما يمثل أكثر اللقاحات فعالية ضد “أوميكرون” على مستوى العالم.