شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن طريقة سهلة وآمنة لفحص كورونا من المنزل.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

لا تغادر المنزل.. فبخطوات سهلة بسطية يمكنك الاطمئنان على صحتك عن طريق استخدام جهاز الفحص الذاتي RAT.

وأوضحت وزارة الصحة أن الفحص السريع RAT لفيروس كورونا كوفيد-19 يمكن القيام به في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى مركز فحص أو مختبر.

وأكدت الوزارة في تغريدتها على تويتر أن نتيجة الفحص تظهر خلال 20 دقيقة، وأن هذا الإجراء له عدة مزايا هامة جدا:

ـ تظهر نتيجة الفحص بعد 15 ـ 20 دقيقة .

ـ مريح، حيث يمكن القيام به في المنزل دون الذهاب إلى مركز الفحص أو المختبرات.

ـ يقي من احتمالية العدوى بالبُعد عن التجمعات.

ـ يمكن استخدامه في أي وقت ومكان.