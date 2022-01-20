شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية وغذائية فى صفار البيض؟ تناوله باعتدال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر البيض صحيًا وهو جزءً من نظام غذائي صحي، حيث إن تناول بيضة واحدة يوميًا يمكن أن توفر لك 13 نوعًا مختلفًا من الفيتامينات والمغذيات، ولكن هناك اتجاه متزايد للتخلص من صفار البيض، ووصفه بأنه غير صحي ويحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، وهذا الاتجاه أصبح شائعًا بين عشاق اللياقة البدنية الذين يحاولون بناء العضلات أو التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، ولكن في الحقيقة إذا تخلصت من الجزء الأصفر هذا، ستحرم جسمك من العديد من العناصر الغذائية وستحصل فقط على نصف فوائد البيض، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ماذا يوجد في صفار البيض؟

صفار البيض هو الجزء الغنى بجميع العناصر الغذائية، بينما يحتوي الجزء الأبيض من البيض على قدر ضئيل من العناصر الغذائية مقارنة بالصفار، حيث يتم تحميل البيضة الكاملة بفيتامينات أ، د، هـ، ك وستة فيتامينات ب مختلفة، وعندما يتعلق الأمر بالمعادن، فهي مليئة بالحديد والكالسيوم والفوسفور والزنك وحمض الفوليك.

لكن توزيع هذه الفيتامينات والمعادن ليس بالتساوي، حيث يحتوي الصفار على عناصر غذائية أكثر بكثير من البياض ويعني عدم تناولها، أنك لا تحصل على العناصر الغذائية الكافية التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه الداخلية، فالجزء الأبيض غني بالبروتين فقط.

الاعتقاد الخاطئ المتعلق بالصفار

يتخلص معظم الناس من صفار البيض لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون والصوديوم، ولكن إذا كنت تستهلك البيض بكميات محدودة، وتتبع نظامًا غذائيًا صحيًا مع ممارسة الرياضة بانتظام، فلا داعي للقلق بشأن محتوى الكوليسترول والدهون.

سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو بناء العضلات، فأنت تحتاج إلى كل من الكوليسترول والدهون لعدة أغراض، الكوليسترول ضروري لإنتاج هرمون التستوستيرون، مما يساعد على زيادة مستويات الطاقة وبناء العضلات، كما أنه يساعد على إنتاج فيتامين د عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، والذى يساعد بدوره في بناء قوة العظام.

بقدر ما يتعلق الأمر بالدهن في البيضة، فهي صحية في الغالب، حيث يساعد استهلاك الدهون على إبقائك دافئًا ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.



فوائد صفار البيض