شكرا لقرائتكم خبر عن الكرنب والبرتقال والبطاطا أطعمة تساعد فى الحفاظ على صحة الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكلى عضو هام من أعضاء جسم الإنسان، فهو المسئول عن تنقية وتصفية الدم من السموم والعوادم الناتجة عن عملية الأيض والتحكم فى حجم السوائل فى الجسم، وهناك بعض الأطعمة يمكن تناولها لتحسين صحة الكلى، ويجب إدراجها في نظامك الغذائي كإجراء وقائي لتجنب الإصابة بأمراض الكلى، إليك 6 أطعمة يجب تناولها، بحسب ما نشره موقع " food-ndtv".

1. التفاح

أكثر الوجبات الخفيفة صحية في أي وقت والتي تبقي الأطباء بعيدًا، كما أن التفاح مفيد في حماية الكلى ويساعد محتوى البكتين العالي في التفاح على تقليل عوامل الخطر المرتبطة بتلف الكلى.

2. التوت

التوت مصدر كبير لمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة، هناك عدد من التوت يمكن إضافته إلى النظام الغذائي لحماية صحة الكلى مثل الفراولة ، والتوت الأزرق ، والتوت البري .

3. فواكه حمضيات

إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة الكلى، فكلما زاد فيتامين سي كان ذلك أفضل، تحتوي ثمار الحمضيات مثل البرتقال والليمون على هذا الفيتامين الحيوي بوفرة، حيث ثبت أن تناول عصير الليمون المخفف يوميًا يقلل من معدل تكون الحصوات.

4. الكرنب

يحتوي الكرنب على نسبة منخفضة من الصوديوم بشكل طبيعي ، مما يجعله نباتًا رائعًا للوقاية من أمراض الكلى، كما أنه يحتوي على عدد من المركبات والفيتامينات المفيدة للصحة العامة.

5. البطاطا الحلوة

تعتبر كمية الفيتامينات والمعادن الموجودة في البطاطا الحلوة رائعة للاستهلاك في أي وقت من اليوم، يتحلل محتواها العالي من الألياف ببطء، مما يجعلها مثالية لتقليل الوزن.

6 . القرنبيط

القرنبيط هو أحد الخضراوات المليئة بالطاقة ويحتوي على فيتامين سي وحمض الفوليك والألياف بوفرة، يمكن أن يكون مقليًا أو حتى نيئًا للحصول على أقصى الفوائد الصحية للكلى.