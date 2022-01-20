شكرا لقرائتكم خبر عن التعرق الليلي قد يكون عرضًا لمتغير أوميكرون الجديد.. تعرف على الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار انتشار جائحة كورونا في العالم ، أثارت الاكتشافات المتعلقة بمتغير Omicron الجديد نسبيًا القلق، فمنذ أن تم تحديد السلالة الجديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا ، يُعتقد أنها تنتشر بمعدل أسرع بكثير مقارنة بالسلالات السابقة وتظهر العديد من الأعراض الجديدة مع مرور كل يوم ، والتي يعتقد الأطباء أنها قد تجعل احتواءها أمرًا شاقًا.

وفقًا للتقارير التي ذكرها موقع " healthsite"، قد يعاني المرضى المصابون بالسلالة الجديدة من تعرق ليلي.

لاحظ أعراض Omicron التي قد تظهر في الليل

قبل التوسع السريع لمتغير Omicron في جميع أنحاء العالم ، كان التعرق الليلي مرتبطًا بشكل نموذجي بأمراض أخرى مثل الأنفلونزا أو القلق أو حتى السرطان.

إلى جانب التهاب الحلق ، يعد التعرق الليلي أحد الأعراض المحددة القليلة التي تميز Omicron عن بدائل كورونا الأخرى، على عكس دلتا وسلالة كورونا الأولية لغزو الولايات المتحدة ، لا يبدو أن Omicron مرتبط بفقدان حاسة الشم أو التذوق.

ما هي الأعراض الأخرى لأوميكرون؟

منذ وقت ليس ببعيد، صنف مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الإسهال كأحد الأعراض غير العادية لأوميكرون، لكن التعرق الليلي والإسهال ليسا الأعراض الوحيدة التي تميز أوميكرون عن سلالات الفيروس التاجي الأخرى. فيما يلي جميع أعراض متغير Omicron التي يجب البحث عنها: