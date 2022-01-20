شكرا لقرائتكم خبر عن الحمص مش مجرد طبق مقبلات.. اعرف ازاى هيحافظ على صحة القلب والعظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمص غني جدًا باثنين من أهم العناصر الغذائية الرئيسية اللازمة لحياة صحية وللحفاظ على البروتين والألياف، ويعد الحمص جوهرة من قبل النباتيين بسبب خصائصه الغذائية المذهلة، فهو مليء بالبروتينات الخالية من الدهون عالية الجودة، فهو متعدد الاستخدامات وفقا لما نشره موقع " food-ndtv"، ومنها:

السيطرة على مرض السكر

يرجع الفضل إلى الألياف الموجودة في الحمص في التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم ومستويات الدهون في الدم، بالإضافة إلى تقليل مقاومة الأنسولين، ترتبط النظم الغذائية الغنية بالألياف بانخفاض مخاطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع مستويات السكر في الدم.

يعزز صحة العظام

الحمص يساعد في تعزيز صحة العظام، لأنه غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وكذلك فيتامين ك، كل هذه العناصر الغذائية الدقيقة مهمة لصحة العظام في الجسم.

صحة القلب

ربطت دراسة أجريت عام 2006 ، نُشرت في دورية حوليات التغذية والأيض، بين استهلاك الحمص وانخفاض مستويات الكوليسترول السيئ أو البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL). تم ربط ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بسوء صحة القلب والأوعية الدموية، وبالتالي فإن تناول الحمص قد يساعد في تحسين صحة القلب.

يعزز صحة الجهاز العصبي والكبد

إن وجود فيتامين B9 أو حمض الفوليك في الحمص يجعله جيدًا لنمو الدماغ والعضلات بشكل صحيح بالإضافة إلى الأداء السلس للجهاز العصبي والتمثيل الغذائي الأمثل، كما أنه يساعد في التمثيل الغذائي للدهون في الكبد ويضمن الأداء السلس لهذا العضو الحيوي.