شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب ألم الرقبة.. منها الجلوس بشكل خاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم الرقبة له العديد من الأسباب، وذلك وفقا لموقع " بزنس إنسايدر "، نتعرف عليها فى السطور التالية.

- قد يكون بسبب الجلوس الخاطئ أو النوم بوضعية خاطئة:

الجلوس لفترات طويلة أمام الهاتف أو شاشات الكمبيوتر يتسبب في انحناء الرقبة، وهنا قد تشعر بشكل ملحوظ بالإصابة بألم شديد بها، كما أن النوم على وسائد غير صحية أيضا من أبرز الأسباب المؤدية للشعور بألم الرقبة، ولذا عليك التعرف علي الأسباب المؤدية لذلك وتجنبها للحد من الألم.

-التواء الرقبة:

التعرض للإصابة بالتواء الرقبة يعد من أبرز الأسباب المؤدية لألم الرقبة، فعند التعرض لحادث أو القيام بممارسة رياضة شاقة قد تتعرض للاصابة بالتواء الرقبة، وهذا المرض الذي يتطلب العلاج والراحة حتى تتحسن الأعراض.

- التهاب السحايا:

أعراض هذا المرض هو تصلب مفاجيء في الرقبة، صداع الرأس، وارتفاع حرارة الجسم، والغثيان والقيء، ويجب خضوع المصاب للعلاج فورا تجنبا لحدوث أي مضاعفات كالتهاب النخاع الشوكي.

- النوبة القلبية:

قد يكون الشعور بألم الرقبة لدى بعض الأشخاص تعد من أحد أعراض النوبة القلبية، ويصاحبها عدم الراحة في منطقة الصدر مثل الضغط أو الامتلاء أو الضغط أو الألم، وضيق التنفس، والظهر، والتعرق البارد.