شكرا لقرائتكم خبر عن عادات يومية هتساعدك في حرق السعرات الحرارية حتى أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن مهمة صعبة، وهناك بعض العادات أو التغييرات البسيطة في حياتك يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في صحتك ووزنك أيضًا، على غرار ضرورة ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي سليم للوصول إلى أهدافك في إنقاص الوزن، فإن اتباع هذه العادات اليومية يمكن أن يساعدك على حرق السعرات الحرارية حتى أثناء النوم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ممارسة تمارين القوة

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن التمارين الهوائية مفيدة للغاية، فهي لا تحرق الكثير من السعرات الحرارية فحسب، بل تهتم أيضًا باللياقة البدنية العامة، ولتحقيق أقصى استفادة من تمارينك الروتينية، يجب عليك أيضًا الانغماس في تمارين القوة لأنها تستمر في حرق السعرات الحرارية حتى بعد انتهاء جلسة التمرين، سواء كنت في وضع الراحة أو نائمًا، فأنت تخسر الوزن بشكل أساسي.

تناول وجباتك في الوقت المحدد

على الرغم من أهمية تناول الطعام الصحي، فمن المهم أيضًا التخطيط لمواعيد تناول الوجبات بكفاءة، حيث يساعدك تناول الطعام في الوقت المناسب يوميًا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وإدارة وزن الجسم والأمراض المرتبطة بالسمنة وتحسين دورة النوم.

وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد، أنه بغض النظر عن مدى صحة تناول الطعام، إذا لم يتم تناوله في الوقت المناسب، فقد لا يقدم ذلك نتائج فعالة، حيث يساعدك اتباع نفس الجدول الزمني لتناول الطعام يوميًا في الحفاظ على التوازن بين وقت الوجبات وإيقاعات الساعة البيولوجية، وهي عملية طبيعية تنظم دورة النوم والاستيقاظ.

تجنب العشاء الثقيل

إن تناول وجبة دسمة قبل موعد النوم مباشرة يجعل من الصعب على جسمك هضم الطعام ويتداخل أيضًا مع إيقاع الساعة البيولوجية، وهذا بدوره يؤدي إلى تراكم الدهون وفي بعض الأحيان يسبب العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، كما أن تناول الوجبات في وقت متأخر من الليل يكون معظمها وجبات خفيفة غير صحية، مما يجعل من الصعب حتى الحصول على نوم جيد ليلاً.