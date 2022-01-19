شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث أعراض أوميكرون ألم أسفل الظهر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعراض جديدة يمر بها المصابون بمتغير كورونا أوميكرون، فكل يوم تظهر العديد من الأعراض التي حيرت العلماء في تحديد دقة الإصابة، وحول ذلك أعلن الدكتور أندرية كابتشكين أخصائي العظام في روسيا، أن من أحدث أعراض الإصابة بمتغير كورونا أوميكرون الشعور بألم شديد أسفل الظهر.

وأوضح أخصائي العظام، لجريدة "نوفوستي " الروسية، عن ظهور أعراض جديدة تساعد في عملية الكشف عن الإصابة بمتغير كورونا الجديد أوميكرون، وأكد على هذه الأعراض أطباء جنوب إفريقيا، حيث ثبتوا بالفعل أن العديد من المرضي يعانون من الشعور بألم شديد أسفل الظهر.

وأكد أنه في حالة الشعور بألم أسفل الظهر يجب البحث عن السبب لأن هناك العديد من الأسباب المؤدية لذلك غير الإصابة بأوميكرون، فربما تكون ألما في الظهر بسبب الجلوس الخاطئ، أو التهاب في العضلات، أو ما شابه ذلك.

ولتحديد سبب هذا الألم ، عليك القيام بإجراء فحص طبي شامل، للتعرف إذا كنت بالفعل حامل لمتغير كورونا أوميكرون أم لا، وأخذ العلاج المساعد للتخلص من هذه الإصابة.