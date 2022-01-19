شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: حالات كورونا الخفيفة تؤدي لمشاكل في الانتباه لعدة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة أكسفورد البريطانية أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الخفيف ولا يعانون من أي أعراض تقليدية أخرى لكورونا، يعانون من تدهور الانتباه والذاكرة بعد 6 إلى 9 أشهر من الإصابة، بحسب موقع reuters.

وتعد المشكلات المعرفية التي تؤثر على مستويات التركيز، إلى جانب النسيان والتعب، من سمات كورونا طويل الأمد، وهي حالة تصيب البعض بعد نوبة أولية من العدوى - ولكن لم يتم تحديد مدى انتشار المشكلات المتعلقة بمدى الانتباه بعد الإصابة بـكورونا.

في الدراسة، طُلب من المشاركين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا سابقًا ولكن لم يبلغوا عن أعراض كورونا التقليدية الطويلة الأخرى، إكمال التمارين لاختبار ذاكرتهم وقدرتهم المعرفية.

ووجد الباحثون أن المشاركين كانوا أسوأ بشكل ملحوظ في تذكر التجارب الشخصية، والمعروفة باسم الذاكرة العرضية، لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد الإصابة.

وكان لديهم أيضًا انخفاض أكبر في قدرتهم على الحفاظ على الانتباه بمرور الوقت مقارنة بالأفراد غير المصابين حتى تسعة أشهر بعد الإصابة.

وقالت الدكتورة سيجيا تشاو من قسم علم النفس التجريبي بجامعة أكسفورد: "المثير للدهشة هو أنه على الرغم من أن الناجين من فيروس كورونا لم يشعروا بأي أعراض أخرى في وقت الاختبار، إلا أنهم أظهروا تدهورًا في الانتباه والذاكرة".

وقال الباحثون "النتائج التي توصلنا إليها تكشف أن الناس يمكن أن يواجهوا بعض العواقب المعرفية المزمنة لعدة أشهر."

وأوضحوا أن الأفراد أظهروا بمرور الوقت الذاكرة العرضية ومدة الانتباه إلى حد كبير عادوا إلى طبيعتهم بعد ستة وتسعة أشهر على التوالى.

كان أداء المشاركين جيدًا أيضًا في اختبارات القدرات المعرفية الأخرى، بما في ذلك الذاكرة العاملة والتخطيط ، في تحليل 136 مشاركًا.

وسلط ستيفن بيرجس من وحدة الإحصاء الحيوي في MRC بجامعة كامبريدج الضوء على العدد القليل من الأشخاص المشاركين في الدراسة، مضيفًا أنها لم تكن عشوائية.

وقال: " على الرغم من ذلك، كانت الاختلافات بين مجموعات كورونا والمجموعات غير المصابة بـكورونا من حيث العديد من المقاييس المحددة للقدرة المعرفية التي تم النظر إليها في هذه الدراسة مذهلة".



