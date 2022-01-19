شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من دهون البطن قبل إصابتك بـ5 مخاطر صحية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر دهون البطن المعروفة باسم "الدهون الحشوية" واحدة من أكثر التهديدات الصحية التي يتم التقليل من شأنها، فالدهون الحشوية تحيط بالأعضاء في أعماق البطن، يمكن أن يمنع القلب والمعدة والكبد والأمعاء من أداء وظائفهم على النحو الأمثل ويضر بصحتك عن طريق إطلاق السموم والهرمونات في مجرى الدم، هناك خمسة مخاطر من الدهون الحشوية بجانب البطن الكبيرة بحسب ما نشره موقع " eatthis".

1 الإصابة بأمراض القلب

تؤكد الدراسات التي فحصت العلاقة بين دهون البطن ونتائج القلب والأوعية الدموية أن الدهون الحشوية تشكل خطرًا صحيًا واضحًا، ووجد أن الأشخاص الذين يعانون من دهون البطن الزائدة أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية حتى لو كان مؤشر كتلة الجسم لديهم طبيعيًا.





2 مخاطر الاصابة بالسرطان

ترتبط الدهون الزائدة في البطن بزيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، وتشمل سرطان القولون والمستقيم وسرطان البنكرياس وسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث وسرطان الرحم.

3 مخاطر تلف الكبد

تزيد الدهون الحشوية الزائدة من خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي الخطيرة مثل مرض الكبد الدهني، وهي حالة تراكم الدهون في الكبد، هذا يمنع العضو الحيوي من القيام بوظائفه وهى تطهير الجسم من السموم واستقلاب الدهون والكربوهيدرات التي تتناولها، فقد يؤدي إلى تليف الكبد وسرطان الكبد وفشل الكبد.

4 تلف الكلى

وجدت دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى أن الأشخاص "على شكل تفاحة" أو يحملون المزيد من الدهون حول البطن، يعانون من ارتفاع ضغط الدم في الكلى ، حتى لو لم يكونوا يعانون من زيادة الوزن من الناحية الفنية ، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الأوعية الدموية في الكلى ، مما يضر بقدرتها على تصفية الدم من السموم.

5 داء السكري

زيادة دهون البطن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، فالكثير من الدهون الحشوية يمكن أن تطلب من جسمك أن يصنع أنسولين أكثر مما يحتاج، ويمكن أن تؤدي المستويات العالية من الأنسولين بمرور الوقت إلى أمراض مثل مرض السكري والسرطان.