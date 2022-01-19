شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة: ريجيم البحر المتوسط الأفضل لحماية الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤثر الأطعمة والمشروبات التي تدخلها في جسمك على قدرة كليتيك على الحفاظ على سلامتك وصحتك، شرب كميات كبيرة من الصودا يسبب بعض الضرر الحقيقي ، بينما تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والبروتين يمكن أن يساعد في حماية هذه الأعضاء الحيوية، تشير أدلة جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي متوسطي مع الكثير من زيت الزيتون البكر الممتاز ، يمكن أن يساعد في الحفاظ على وظائف الكلى ، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين عانوا من مشاكل في القلب في الماضي، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

قامت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Clinical Nutrition ، المعروفة أيضًا باسم المجلة الرسمية لـ ESPEN (الجمعية الأوروبية للتغذية السريرية والتمثيل الغذائي) ، بفحص مجموعة تضم أكثر من 1000 مريض بأمراض القلب التاجية (على وجه التحديد أولئك الذين عانوا من حدث الشريان التاجي قبل ستة أشهر أو أكثر)، كلف الباحثون نصف هؤلاء المشاركين بالالتزام بنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغني بزيت الزيتون البكر والنصف الآخر لاتباع نظام غذائي قليل الدسم وغني بالكربوهيدرات المعقدة.

أكدت النتائج الرئيسية التي توصلت إليها هي أن الاستهلاك طويل الأمد لنظام غذائي متوسطي، وهو نظام غني بالدهون الأحادية غير المشبعة من زيت الزيتون ، عند مقارنته بالنظام الغذائي قليل الدسم ، يبطئ ويحافظ على وظائف الكلى لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية .

وجدت الدراسة في الواقع أن كلا النظامين مرتبط بتحسين وظائف الكلى، على الرغم من أن التأثير الإيجابي كان أكثر وضوحًا بشكل ملحوظ مع النظام الغذائي المتوسطي الذي يحتوي على نسبة عالية من زيت الزيتون.

وأوضحت ، أن الحفاظ على صحة الكلى يعد أمرًا أساسيًا للأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية لأن كليتيك لا تزيلان الفضلات والسوائل الزائدة فقط، وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى ، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية ، فإنها تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في صحة قلبك ، يمكن أن يساهم تلف الكلى في ارتفاع ضغط الدم لذلك ، قد يكون من المفيد البحث عن كليتيك ، إذا كنت قلقًا بشأن قلبك.

وأوصى خبراء التغذية ، بتناول المزيد من الفاكهة والخضراوات وتقليل استهلاك اللحوم المصنعة، وتناول المزيد من المأكولات البحرية الغنية بأوميجا 3، استبدل الحبوب بنسبة 100٪ بالحبوب الكاملة ، للحفاظ على صحتك .