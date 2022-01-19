مستشار الرئيس للصحة: شفاء 85 % من حالات كورونا بشكل نهائى

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الشريان الرئوى من الأمراض المهمة سواء فى أمراض القلب أو فى أمراض الصدر.

وأضاف تاج الدين فى مؤتمر طبى، أن ضغط الشريان الرئوى هو ارتفاع الضغط داخل الرئتين، موضحًا أن السبب الرئيسي للإصابة بهذا المرض هو البلهارسيا، والذى كان يؤثر على حياة الإنسان المصرى ومن ضمن مضاعفاته أن يحدث ارتفاع فى ضغط الشريان الرئوى، مشيرًا إلى أن ارتفاع ضغط الشريان الرئوى ومع تقدم العلم أصبح له علاج وبدأ الناس فى الاهتمام بهذا الموضوع.

وأكد أن كورونا يمكن أن يصيب الجسم كله، ولكن أكثر تداعيات كورونا على الجهاز التنفسي، مشيرًا إلى أنه حتى الحالات الشديدة تشفى، و85% من الحالات يتم شفائها، مشيرًا إلى أن هناك حالات تنتهى بتليفات شديدة بالرئة بنسبة حوالى 20% ، ويحدث ارتفاع بضغط الشريان الرئوى عندما يحدث تليف شديد بالرئة.