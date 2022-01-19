شكرا لقرائتكم خبر عن مركز "جاماليا": اختبار لتحديد الأجسام المضادة لمتغير كورونا أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى العلم للوصول للأجسام المضادة للفيروس التاجي كورونا، وأيضا متغيراته المختلفة كدلتا وأوميكرون، وحول ذلك قال رئيس مركز "جاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية الدكتور ألكسندر جينسبورج، إن المركز طور نظام اختبار جديد يساعد على تحديد الأجسام المضادة الخاصة بمتحور"أوميكرون"، وجاءت هذه التصريحات في وكالة " نوفوستي"، وجريدة "روسيا اليوم".

وأكد رئيس مركز جاماليا، أن القيام بنظام اختبار لتحديد الأجسام المضادة القادرة على التخلص وتحييد فيروسات سلالة أوميكرون يعد من أبرز الحيل للحد والسيطرة على الفيروس.

وأوضح جينسبورج، أن اللقاح له دور كبير في تقليل فرص الإصابة بالمتغير الجديد أوميكرون، وأكد أن الأشخاص الذين خضعوا للتطعيم بلقاح "سبوتنيك v" على الأرجح لن يصابوا بمتغير أو متحور كورونا الجديد أوميكرون.

وأيضا التعرف علي الأجسام المضادة للتخلص من أوميكرون تعد من أبرز الحيل التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة به، لأن هذا المتغير وصفته منظمة الصحة العالمية بالمقلق والسبب أنه سريع الانتشار.