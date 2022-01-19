مشروبات ديتوكس لازالة السموم و توهج البشرة

بيروت - نادين محمد -

لا يقتصر نظام العناية بالبشرة الجيد على مستحضرات العناية بالجلد، بينما الاهتمام بالبشرة يبدأ من الداخل. يؤثر النظام الغذائي على صحة بشرتك ومظهرها. ومن ثم ، قمنا بجمع قائمة من خمسة خلطات لمشروبات ديتوكس لإزالة السموم، تغذي جسمك وبشرتك. ولأنها تأتي من فاكهة أو خضروات ، فكل ما عليك فعله هو مزجها وشربها.

١- الرمان

الرمان له خصائص مضادة للشيخوخة تساعد البشرة من خلال تجديد الخلايا. الرمان أيضا ينقي الدم ما يعزز مظهر الجلد.

كوب من هذا المشروب القرمزي هو كل ما تحتاجينه للحصول على توهج صحي ومنتعش.

٢- الخيار

على الرغم من أن فكرتنا عن استخدام الخيار هو تقطيع شرائح من الخيار على العينين ، فإن تناول عصير هذا النوع من الخضار مفيد للبشرة.

يوفر الخيار ترطيبًا طبيعيًا للبشرة ويحتوي على مستويات عالية من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تحسين الجلد وتجديد شبابه من الداخل إلى الخارج.

نظرًا لاحتواء الخيار على حمض الأسكوربيك وحمض الكافيين ، فإنه يمنع احتباس الماء ويقلل من علامات الانتفاخ أو التورم على الجلد.



٣- الطماطم

الطماطم غنية بمضادات الأكسدة ، لذا تقلل من علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط ، وتقلل من بروز المسام، وتزيل إفراز االزيت الزائدة على الجلد. كما أنها تعالج تغير اللون وتمنع حب الشباب وتزيل السمرة.

٤- السبانخ

السبانخ مليء بالحديد وفيتامين ك، لذا يمدك ببشرة متوهجة خالية من العيوب. يحتوي السبانخ على فيتامين ج و ه والمنغنيز أيضًا ، ولأنهم من مضادات الأكسدة ، فإنهم يحمون بشرتك من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.



٥- الليمون والزنجبيل

هذا المشروب مكون من عنصرين؛ يقدم الليمون مع الزنجبيل نتائج لا تصدق للبشرة. يحتوي الليمون على فيتامين سي - فيتامين مرتبط بإشراق بشرتنا ويعمل كعامل مضاد للشيخوخة. يقال أيضًا أنه يحفز إنتاج الكولاجين ويقلل من ظهور التجاعيد. يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ، والتي تمكنه من تهدئة حالات مثل حب الشباب والبثور والأكزيما. علاوة على ذلك ، فإن خصائصه القابضه تزيل الخلايا الميتة من الوجوه وتجدد البشرة.

من ناحية أخرى ، يحتوي الزنجبيل على البوتاسيوم والنياسين اللذين يعيدان توهج بشرتنا.

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