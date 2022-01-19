6 فوائد لتناول التمر لصحتك وخسارة الوزن

بيروت - نادين محمد - يعتبر التمر غذاءً مثالياً؛ لأنه غني بالعناصر الغذائية، ويمكن أن يساعد في تخسيس الوزن عن طريق التخلص من السموم وتنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الالتهابات. إليك أبرز فوائد التمر لإنقاص الوزن ومنحك الشبع وتقليل الالتهاب.



1. نسبة عالية من الألياف

التمر غني بالألياف الغذائية. التي تساعد على منحك الشعور بالشبع لفترة طويلة. كما أنه يمنع حدوث ارتفاع مفاجئ في نسبة الجلوكوز في الدم. تساعد الألياف أيضاً في إنتاج الأحماض الدهنية في الأمعاء، وتساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

2. نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة

الأحماض الدهنية غير المشبعة الموجودة في التمر يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب. يمكن أن يحدث الالتهاب لأسباب مختلفة مثل الإصابة والتورم والمرض واستهلاك الطعام غير الصحي، ونظراً لأن التمر يحتوي على كمية جيدة من الأحماض الدهنية غير المشبعة، فمن خلال تناوله، يمكنك تقليل الالتهاب، وبالتالي تقليل فرص زيادة الوزن.

3.مصدر جيد للبروتين

التمور غنية أيضاً بالبروتينات صعبة الهضم، مما يجعلك تشعرين بالشبع لفترة طويلة. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد البروتينات أيضاً في بناء العضلات وإصلاحها.

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4 .خاصية مضادات الأكسدة

الفواكه الجافة غنية بمضادات الأكسدة. التي تساعد في التخلص من جذور الأكسجين الحرة الضارة وتقليل التوتر والالتهابات. تحتوي التمور الطازجة على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفينولات والكاروتينات التي تساعد في طرد السموم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي والهضم، وتؤدي إلى فقدان الوزن.

5.الحفاظ على مستويات السكر

يمكن أن يساعد التمر في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة و تحفيز إنتاج الإنسولين.

6.إنقاص الوزن

قد يساعد التمر في إنقاص الوزن، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى زيادة الوزن إذا لم نتناوله بكميات محدودة. يمكنك تناول 4-6 تمرات يومياً لإشباع رغبتك في تناول الحلويات، أو إبعاد الرغبة بالأكل ويساعد التمر في إنقاص الوزن عن طريق دمج التمر في نظامك الغذائي، ويعد إضافة التمر إلي نظامك الغذائي طريقة شائعة جداً لتناول التمر ويمكنك إضافة التمر أيضاً إلى الزبادي قليل الدسم كوجبة مشبعة.