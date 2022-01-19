شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستهدف الإصابة بـ "أوميكرون" أعضاء معينة بالجسم؟ طبيب روسي يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحيرة أصيب بها العالم بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا أوميكرون، فالأبحاث كل يوم تقدم لنا العديد من البيانات التي تساعد في الكشف عنه لأنه يعتبر أحدث متحورات الوباء.ومنذ عامين كان فيروس كورونا يؤثر بشكل كبير علي صحة الرئة، وبعض المصابين يتعرضون للإصابة بالتليف، ومشاكل عديدة بها، ولكن ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بأوميكرون؟

حول ذلك أشار عالم المناعة الروسي، الدكتور نيقولاي كريوتشكوف، أن أوميكرون يستهدف أعضاء معينة بالجسم، ولكنه أقل حدة من المتحورات الأخرى في استهدافها لأعضاء الجسم، وجاء هذا التقرير في موقع " لايف" وروسيا اليوم".

وأكد التقرير، أن الإصابة بأوميكرون قد تكون أقل حدة من الإصابة بالمتحورات الأخرى لكورونا، فهو لا يستهدف الرئة، ولكنه يؤثر علي الجهاز التنفسي العلوي.فسلالة أوميكرون تتكاثر بشكل أفضل في خلايا الأغشية المخاطية في جهاز التنفس العلوي أي في الأنف والجيوب الأنفية، ولذا نجد أن أعراضه لا يوجد بها ضيق في التنفس، بل سيلان الأنف.

وفي نفس السياق، أشار أستاذ علم الفيروسات الدكتور أناتولي التشتين ، وكبير الباحثين في مركز "جاماليا" للأحياء الدقيقة، أن الإصابة بأوميكرون لا تشكل خطرا كبيرا علي صحة الرئة مثل السلالات الأخرى، فنجد أن الإصابة بالالتهاب الرئوي تعد من أعراض الإصابة بسلالة كورونا ودلتا، أكثر من السلالة الجديدة.

وأضاف كبير الباحثين في مركز جاماليا، أن الشعور بأعراض نزلات البرد تكون في الأغلب تعني الإصابة بأوميكرون، ولذا يجب توخي الحذر ولا تعتبر الأعراض أنها نزلة برد ولكن تعامل أنها أوميكرون .