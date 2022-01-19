شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة روسية: التليف الرئوى بعد التعافى من كورونا يسبب العجز الجنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ بداية ظهور وباء كورونا، ظهرت العديد من الدراسات التى أفادت أن الإصابة بكورونا يتسبب فى تعرض الرجال للعقم، وبعد مرور الوقت وإجراء العديد من الأبحاث حول حقيقة هذا الأمر ثبت أنه لا يتسبب فى أى مشاكل إنجابية.

لكن مع ظهور العديد من المتحاورات الجديدة الخاصة بالفيروس التاجى كورونا، كشف علماء من قسم طب وجراحة المسالك البولية فى جامعة يوتا الأمريكية، أنه ربما يتعرض البعض للعجز الجنسى لدى المتعافين، ونشرت صحيفة "إزفيستيا" وروسيا اليوم هذا التقرير.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلماء يؤكدون أنه حال التعرض للإصابة بالتهاب رئوى حاد والتعرض لمشاكل تنفسية شديدة يتعرض الجسم لحدوث استرخاء فى عضلات الجهاز التناسلى للرجل.

وأوضح الدكتور أرتور تيدييف، أخصائي أمراض الجهاز البولي في روسيا، أن الإصابة بالتليف الرئوي والتعرض لضيق شديد في التنفس يتسبب في التعرض لضعف في الأليات الفسيولوجية للرئتين، وحدوث اضطراب في عملية تبادل الغازات بها، ويتسبب في ضعف نسبة الأكسجين داخلها، وهنا يتعرض الرجال للضعف الجنسي.