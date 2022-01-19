شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب شائعة لارتفاع نسبة السكر في الدم.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع نسبة السكر في الدم يحدث عندما يكون هناك الكثير من الجلوكوز في مجرى الدم، ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم بمرور الوقت إلى زيادة خطر حدوث مضاعفات خطيرة، مثل فقدان البصر وفشل الأعضاء وحتى بتر القدم بسبب تلف الأعصاب، وفيما يلى الأسباب الشائعة لارتفاع نسبة السكر في الدم وكيفية تجنبه، وفقاً لموقع جريدة "دايلي إكسبريس".

يتعين على العديد من مرضى السكر مراقبة نسبة السكر في الدم بعناية باستخدام جهاز إلكتروني يسمى مقياس الجلوكومتر، والتأكد من عدم ارتفاعه أو انخفاضه بشكل كبير، ويعد مقياس الجلوكومتر أفضل طريقة للحصول على قراءة دقيقة لمستويات السكر في الدم، ويُنصح معظم مرضى السكر بفحص نسبة السكر في الدم عدة مرات على مدار اليوم.

هناك بعض العلامات الجسدية لفرط سكر الدم، ولكن نظرًا لأن مرض السكري يؤثر على جسمك بالكامل ، فقد تختلف من شخص لآخر.

غالبًا ما تكون الإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم علامة على تعرضك لخطر الإصابة بمرض السكري إذا لم يتم تشخيص حالتك، حيث يشير ذلك إلى أن جسمك لا ينتج الأنسولين لتفكيك الجلوكوز من طعامك.

وفقًا لهيئة الصحة البريطانية NHS، فإن العلامات المنبهة لارتفاع نسبة السكر في الدم هي:

-زيادة العطش وجفاف الفم

-الحاجة إلى التبول بشكل متكرر

-التعب

-رؤية مشوشة

-فقدان الوزن غير المقصود

-الالتهابات المتكررة ، مثل القلاع والتهابات المثانة والتهابات الجلد

-آلام في البطن

-الشعور بالمرض

-نفس برائحة الفواكه

لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم، فإن أهم شيء هو متابعة طعامك بعناية ، وخاصة قياس كمية السكر والكربوهيدرات في طعامك.

إذا وصف طبيبك الأنسولين، فإن تناول هذا الدواء وفقًا للتوجيهات بالضبط من شأنه أن يقلل من خطر ارتفاع السكر في الدم أو الارتفاع "الخطير".

ومع ذلك ، يمكن أن تؤثر عوامل نمط الحياة الأخرى على مستويات السكر في الدم أيضًا، ومن خلال إدارة هذه المخاطر، يمكنك تجنب ارتفاع السكر في الدم بشكل خطير.

من خلال فحص نسبة السكر في الدم بانتظام ، يمكنك اكتشاف ارتفاع نسبة السكر في الدم قبل أن يصل إلى مستويات عالية بشكل خطير، الأمر الذي قد يتطلب عناية طبية.

ما الذي يمكن أن يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم؟الضغط العصبى

إذا كان جسمك تحت الضغط العصبي، يمكن أن تؤدي الغدد الكظرية إلى إطلاق الجلوكوز، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

من خلال المشي في وقت الغداء، والتنفيس عن توترك لصديق أو زميل موثوق به ، والتأكد من حصولك على قسط كافٍ من الراحة ، يمكنك الحفاظ على مستويات التوتر لديك تحت السيطرة.

تجنب شرب الكثير من الكافيين، حيث يمكن أن يكون له تأثير معاكس ويحفز المزيد من التوتر.

نظام غذائي غير صحي

سيتعين على جميع مرضى السكر إدارة نظامهم الغذائي بعناية شديدة لتجنب الأطعمة المشهورة بأنها تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

على وجه الخصوص ، يتم تشجيع مرضى السكر على اتباع نظام غذائي متوازن مع الكثير من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض.

يجب على مرضى السكر أيضًا تناول الكثير من الألياف والحبوب الكاملة، لأنها تساعد على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم.

عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ

إذا لم تمارس نشاطًا كافيًا ، فإنك تتعرض لخطر ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ممارسة الرياضة بانتظام تساعد جسمك على معالجة بعض السكر من نظامك الغذائي.

استخدام أدوية مختلفة

يمكن لبعض الأدوية أن تتفاعل مع الأنسولين مما قد يكون خطيرًا جدًا لمرضى السكر.

إذا كنت تستخدم دواءً جديدًا ، فتأكد من أن الطبيب أو الصيدلي يعلم أنك مصاب بالسكري وأنك تستخدم الأنسولين.