شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتسبب أوميكرون فى نهاية وباء كورونا؟ عالم فيروسات يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من القلق والزعر أصيب بها العالم بسبب كثرة انتشار المتغيرات الخاصة بفيروس كورونا، وكان آخرها متغير "أوميكرون"، الذى وصفته منظمة الصحة العالمية بالمقلق لأنه سريع الانتشار والعدوى.

وحول ذلك نشرت جريدة روسيا اليوم و"نوفوستى"، أبرز ما قاله عالم الفيروسات الدكتور قسطنطين تشوماكوف فى جامعة "جورج واشنطن"، حول متحور أوميكرون، حيث أكد أنه يختلف عن باقى السلالات السابقة لفيروس كورونا، لأنه سريع العدوى.

وأوضح عالم الفيروسات أن أوميكرون يتميز عن باقى السلالات الأخرى، بأنه سريع الانتشار والعدوى، ولكن ما يميزه أنه لا يتسبب فى حدوث أى مضاعفات شديدة على المصاب به، ولا يتسبب فى الوفاة.

وأكد أن أوميكرون يصيب الشباب بطريقة ملحوظة، وأيضا كبار السن لكن دون تعرضهم لأى مضاعفات صحية مثلما كان يحدث سابقا عند الإصابة بكورونا، فسابقا بعض الحالات المصابة كانت تحتاج للمستشفيات للراعاية الصحية وأيضا بسبب نقص الأكسجين، ولكن هذا المتحور لا يتطور إلى حد الالتهاب الرئوى.

وأشار عالم الفيروسات إلى أهم وأبرز الأعراض الرئيسية للمرضي المصابين بأوميكرون، ومنها الصداع الزكام وتهيج الأنف والسعال، وهذا الأمر يجعل أعراضه سهلة السيطرة عليها والشفاء منه.

وأخيرا أكد عالم الفيروسات أنه على مر التاريخ الخاص بالأوبئة، نجد أن أى جائحة تستمر من عامين إلى ثلاثة أعوام، لذا ربما يكون متحور كورونا أوميكرون هو السبب فى نهاية وباء كورونا من العالم.