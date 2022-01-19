شكرا لقرائتكم خبر عن لو حملك صعب.. 5 نصائح لفترة حمل صحية وتقليل المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف فترة الحمل من امرأة لأخرى، وقد تبدأ بعض حالات الحمل منخفضة الخطورة ولكنها تتطور إلى مشاكل مثل سكري الحمل مع تقدم الحمل، وهذا يتطلب رعاية طبية لكل من الأم والطفل، وفي بعض الحالات، قد تكون المرأة حاملاً مع حمل شديد الخطورة منذ البداية، في هذا التقرير نتعرف على 5 نصائح لفترة حمل صحية وتقليل المخاطر، بحسب موقع "healthshot".

من الناحية الطبية، يعتبر الحمل شديد الخطورة إذا كانت الأم أصغر من 17 عامًا أو أكبر من 35 عامًا، كما يمكن اعتباره عالي الخطورة إذا كانت الأم تحمل عدة أطفال، أو تعاني من ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري، أو تعاني من زيادة أو نقص الوزن قبل الحمل أو أن لديها طفلا سابقا مصابا بعيب خلقي.

ويزيد الحمل عالي الخطورة من فرص الولادة المبكرة أو مشاكل صحية للأم أو الطفل، كما قد تكون هناك فرص أكبر لحدوث مضاعفات في الحمل، ويلزم رعاية خاصة لضمان سلامة الأم وكذلك الطفل.

5 نصائح لفترة حمل صحية وتقليل المخاطرفيما يلي.. احتياطات بسيطة يمكنك اتخاذها لضمان حمل بسيط وأقل تعقيدًا: 1. نظام غذائي متوازن وصحي

يساعد النظام الغذائي المغذي الغني بالفواكه والخضراوات الطازجة في الحفاظ على وزن صحي، مما يضمن أن الأم لا تعاني من نقص الوزن أو زيادته، كما أنه يضمن التغذية الكافية للأم والطفل ويساعد على تجنب المضاعفات الأخرى التي تنشأ بسبب فقدان الوزن أو زيادته.

2. رعاية الحالات الطبية الموجودة مسبقًا

يمكن أن تؤثر المشكلات الطبية الموجودة مسبقًا مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري وما إلى ذلك على الحمل. يخضع الجسم للكثير من التغييرات أثناء الحمل ، مما قد يؤدي إلى تفاقم بعض الحالات المرضية استشيري طبيب التوليد وطبيبك المعتاد للحصول على خطة إدارة والخضوع لفحوصات منتظمة للتأكد من عدم وجود مشاكل أثناء الحمل.

3. فيتامينات ما قبل الولادة

يخضع الجسم للعديد من التغييرات أثناء الحمل، وتساعد مكملات الفيتامينات على تزويد الجسم بالعناصر الغذائية لدعم نمو الطفل، وينصح بحمض الفوليك والحديد والبروتين ومكملات الكالسيوم بالإضافة إلى نظام غذائي متوازن.

4. تجنبي التبغ أو الأدوية بدون استشارة الطبيب

يمكن أن يكون للتدخين أو استخدام منتجات التبغ الأخرى تأثير سلبي على صحة الطفل، ويمكن أن تكون السجائر سبباً في ولادة الأطفال بوزن منخفض عند الولادة، كما يمكن أن يؤدي استخدام العقاقير المحظورة أو إساءة استخدام الأدوية الموصوفة إلى تشوهات خلقية.

5. الفحوصات الطبية المنتظمة

فحوصات ما قبل الولادة ضرورية لمراقبة صحة الأم والطفل، فإذا تم اكتشاف أي مشاكل محتملة، مثل سكري الحمل أو تسمم الحمل يتم وضع خطة علاجية لضمان حمل وولادة صحية.

يمكن أن يجعلكِ الحمل عالي الخطورة تشعرين بالتوتر، لكن يمكنك دائمًا محاولة إيجاد طرق لتخفيف التوتر وتعتبر اليوجا والتأمل وتقنيات الاسترخاء الأخرى كلها خيارات جيدة لتخفيف التوتر.