شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف دور التوت المجفف فى الوقاية من الضمور البقعي المرتبط بالعمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضعف البصر مشكلة شائعة، ونميل إلى إلقاء اللوم على الاستخدام المتزايد للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى، ومع أن هذه العوامل تلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على صحة العين، فقد يؤدي نقص التغذية أيضًا إلى العديد من المشكلات المتعلقة بالعين تمامًا مثل أجسامنا، حيث تحتاج أعيننا أيضًا إلى العناصر الغذائية لتعمل بشكل سليم، لهذا السبب يوصي الخبراء بإدراج الأطعمة في نظامنا الغذائي اليومي الغنية بالفيتامينات A و C و E والزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وفقا لما ذكره موقع " food-ndtv".

الفوائد الصحية للتوت

التوت مثل الفراولة مليء بمضادات الأكسدة، وفيتامين C المعروف أنه يساعد أعيننا على الاسترخاء ومنع الجفاف وعيوب الرؤية وأكثر من ذلك، وفقًا لدراسة أجراها معهد علوم الأغذية والزراعة بجامعة فلوريدا ، فإن التوت البري يحتوي على نوع من الفلافونويد يعرف باسم الأنثوسيانين، هذه المغذيات تساعد على تحسين رؤيتنا، وتشير الدراسة أيضًا إلى أن مضادات الأكسدة قد تمنع تلف أعيننا الناتج عن التلوث والغبار.

أكدت دراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا، أن التوت المجفف قد يوفر الحماية ضد الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهو السبب الرئيسي لفقدان البصر لدى كبار السن، تم نشر هذه النتائج في مجلة "Nutrients".

أعطى الباحثون 13 مشاركًا (تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 65) 28 جرامًا من التوت خمس مرات في الأسبوع لمدة 90 يومًا، وجد أن كثافة الأصباغ الواقية (للعينين) تزداد عند هؤلاء الأشخاص في المقابل، لم يُظهر 14 مشاركًا آخر تناولوا مكملًا تجاريًا لصحة العين خلال نفس الفترة زيادة في الأصباغ الواقية، قم بتضمين التوت في نظامك الغذائي اليومي واستمتع بالفوائد على أكمل وجه، لكن تذكر دائمًا أن الاعتدال مهم.