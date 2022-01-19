شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أعراض الإصابة بسرطان الكبد.. منها اصفرار الجلد والغثيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الكبد نوع من أنواع السرطان المنتشرة، وله بعض الأعراض تحذر منه. وأشار التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، إلى أن تضخم الكبد والشعور بامتلاء البطن من أبرز أعراض الإصابة بسرطان الكبد، وهناك بعض الأعراض التي يجب التعرف عليها أيضا ومنها:

- فقدان الوزن غير المبرر، أي بدون أسباب تؤدى إلى ذلك.

- فقدان الشهية.

- عند تناول لكمية قليلة من الطعام تشعر بامتلاء يصاحبه الرغبة في القيء.

- الغثيان.

- ألم شديد في البطن.

- قد يتعرض البعض لألم في الكتف الأيمن.

- تورم في البطن أي تراكم كمية من السوائل في البطن.

- اصفرار الجلد والعينين.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- الإصابة بالكدمات في أماكن مختلفة بالجسم.

- الإصابة بنزيف.

وأوضح التقرير، أن المدخنين هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد، وأيضا المصابون بمشاكل سابقة في الكبد، حيث يجب توخي الحذر والمتابعة المستمرة مع الأطباء.