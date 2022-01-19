شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب السكريات وعايز تخس.. تناول البرقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعلم جميعًا ضرورة تناول طعام صحي وممارسة الرياضة لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، ولكننا نواجه فى طريقنا العديد من العقبات مثل الرغبة فى تناول الأطعمة الغنية بالسكريات خاصة فى وقت متأخر من اليوم، فكيف نحارب هذه الرغبة الشديدة في تناول السكر، إحدى الطرق الرئيسية للقيام بذلك تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية على مدار اليوم، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

أكد خبراء التغذية، أن أحد أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها للوجبات الخفيفة لمقاومة الرغبة الشديدة في تناول السكر هي البرقوق، موضحين أنه يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام لعدد من الأسباب، منها أنه يشبع ويمكن أن يخمد آلام الجوع وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Journal of Nutrition Bulletin ، فإن الأشخاص الذين يتناولون وجبة خفيفة من البرقوق شعروا بجوع أقل وأكلوا سعرات حرارية أقل بشكل عام من الأشخاص الذين تناولوا وجبات خفيفة من الزبيب أو الفاصوليا.

هاك طريقة أخرى موثوقة يمكن أن يساعد بها البرقوق في التخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكر وهي توفير الحلاوة بدون إضافة السكر، ويحتوي على مضادات الأكسدة الطبيعية والفيتامينات والمعادن، إلى جانب الألياف لجعلها طعامًا مشبعًا، تحتوي كل حبة برقوق على 3.5 جرام من السكريات الطبيعية و 0.5 جرام من الألياف، إذا كنت بصدد الحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، فاحتفظ بكيس من البرقوق في الثلاجة.