شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحث الشركات المصنعة للقاحات الجديدة لكورونا على تقديم بياناتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثّت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الشركات المصنعة للقاحات الجديدة لكورونا على تزويدها بالبيانات المطلوبة من أجل وضع قوائم بالجرعات المخصصة للاستخدام فى حالات الطوارئ، محذرة من أن التأخيرات تؤثر فى وصول اللقاحات بشكل عادل لمستحقيها.

جاء ذلك فى بيان أصدرته اللجنة، نتيجة اجتماع مغلق عُقِد مسبقًا، لكن اللجنة لم توضح الشركات المصنعة التى لم تقدم البيانات بعد، ويعنى وضع المنظمة لقوائم استخدامات الطوارئ أنه يمكن شحن الجرعات إلى عدة دول نامية تعتمد على إرشادات المنظمة في قراراتها التنظيمية، كما يسمح باستخدام الجرعات بواسطة مبادرة الوصول العالمي للقاحات (كوفاكس) التى تهدف إلى تكثيف عمليات التطعيم فى البلدان الفقيرة.

وذكرت لجنة الطوارئ أنها تدرك التحديات التي تأتي نتيجة تأخر بعض الشركات المصنعة في تقديم بيانات اللقاح إلى منظمة الصحة العالمية، مطالبة منتجى اللقاحات بتوفير البيانات فى أقرب وقت ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الطوارئ التى تتكون من خبراء مستقلين تجتمع كل ثلاثة أشهر وتقدم توصيات سياسية بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بوباء كورونا، مثل تدابير السفر الدولية ولقاحات الفيروس.