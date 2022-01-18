شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بعلم الأوبئة: 2022 سيشهد تحييد جائحة كورونا وتحول الفيروس لمرض موسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إنه كان هناك 3 أنواع من الأدوية دخلت بروتوكولات علاج أعراض كورونا، وتم إضافة نوعين آخرين، وبالتالي فهناك 5 أدوية جديدة ضمن بروتوكول العلاج من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن": "المفيد لنا في هذا الخبر، هو أن معدلات الشفاء ارتفعت بسبب دخول أدوية جديدة، ومتحور أوميكرون سيحل محل باقي المتحورات، وسيكون هو المتحور السائد، وأعتقد أننا هذا العام سنشهد تحييد الجائحة، وسوف يتحول كورونا إلى مرض موسمي عادي".

وقال: "حاليا أصبح هناك قوة وقدرة انتشارية لمتحور أوميكرون أكثر 3 مرات من متحور دلتا، كما أن هناك كميات كبيرة من اللقاحات متوفرة الآن".