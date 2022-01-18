شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تحذيرية من الإصابة بنوروفيروس.. وهذه طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوروفيروس، من أشهر فيروسات الشتاء الشائعة وينتشر هذا الفيروس بشكل خاص خلال الأشهر الأكثر برودة في السنة، ويسبب هذا الفيروس أعراضاً مثل: القئ والإسهال، لكن هذه الأعراض قصيرة المدى، ونوروفيروس من أكثر الفيروسات المعدية، لذا تأكد من معرفة علامات الإنذار المبكر وإذا ظهرت عليك أنت أو طفلك أيًا منها، ابق في المنزل بعيدًا عن العمل أو المدرسة، فى هذا التقرير نتعرف على 6 علامات تحذيرية للإصابة بنوروفيروس، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

ما هي أعراض نوروفيروس؟

وفقًا لهيئة الصحة البريطانية هناك ستة أعراض شائعة للنوروفيروس يجب الانتباه إليها:

- الغثيان (الشعور بالغثيان).

- التقيؤ

- إسهال

- حرارة عالية

- صداع

- ألم الأطراف

وحذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية من أن الفيروس معدي جدا، لذا يجب ألا تذهب إلى المدرسة أو العمل حتى لا تمرض أو تصاب بالإسهال لمدة يومين على الأقل هذا هو الوقت الذي تكون فيه أكثر عدوى ولا تقم بزيارة المستشفيات خلال هذا الوقت."

كيف يمكنك علاج نوروفيروس؟

نوروفيروس يمكن أن تختفى أعراضه من تلقاء نفسها، وعادة ما يمكن علاجه في المنزل ولا يتطلب مساعدة أخصائي رعاية صحية.

من أهم الأمور في علاج فيروس نوروفيروس الراحة وتناول الكثير من السوائل.

على الرغم من الشعور بالتخلي عن الطعام، فمن المهم أن تأكل عندما تستطيع ذلك.

إذا كان طفلك مريضًا، فاستمري في إرضاعه من الثدي أو من زجاجة الرضاعة وأعطِ الأطفال رشفات صغيرة من الماء بين الوجبات لتجنب الإصابة بالجفاف.

يمكن للبالغين تناول الباراسيتامول للمساعدة في إدارة أعراضهم، مثل خفض درجة الحرارة المرتفعة أو الصداع.

يمكن للأطفال الأكبر سنًا تناول الأدوية المناسبة لعمرهم أيضًا، ولكن تأكد من مراجعة النصائح الموجودة على الزجاجة.

متى يجب أن ترى الطبيب بخصوص نوروفيروس؟

إذا ظهرت عليك أنت أو أطفالك علامات الجفاف، أو إذا لم تظهر أعراضك علامات على الشفاء بعد يومين، يجب عليك التحدث إلى الطبيب.