شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 4 نصائح لشتاء دافئ ومنزل صحي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت وزارة الصحة نصائح مهمة للحفاظ على الدفء داخل المنزل، خاصة في ظل انخفاض الحرارة وموجة البرد التي تشهدها المملكة وتشمل معظم الناطق. وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، إن موجة البرد القادمة نواجهها بمنزل دافئ، إليك بعض النصائح لـ شتاء صحي كالتالي: 1- حافظ على درجات حرارة دافئة داخل المنزل في حال كان لديك كبير في السن أو أطفال رضع 2- استخدم أحد وسائل التدفئة في الغرفة: الدفايات الكهربائية أو المكيفات الدافئة 3- تناول وجبة واحدة دافئة على الأقل خلال اليوم 4- تناول المشروبات الساخنة بشكل متكرر

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