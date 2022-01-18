شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الوجبات الخفيفة لحمايتك من أمراض القلب والسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط الخبراء في مؤسسة القلب والسكتات الدماغية في كندا الضوء على مجموعات من الوجبات الخفيفة للمساعدة في حمايتك من أمراض القلب والسكتة الدماغية، حيث تعد أمراض القلب من أكبر الأمراض الفتاكة، موضحين أن خيارات النظام الغذائي لها تأثير كبير على خطر إصابة الشخص بالمرض والتأثير على طول العمر، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

وتشمل الوجبات الخفيفة الصحية التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي "الجبن قليل الدسم، والجبن منخفض الصوديوم، والمقرمشات المصنوعة من الحبوب الكاملة".

كما توصي الجمعية الخيرية باستخدام الكرفس وزبدة الفول السوداني كخيار صحي للوجبات الخفيفة أيضًا.

وتشمل التركيبات الأخرى من الوجبات الخفيفة للوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية.. ما يلي:

خضراوات وصوص قليل الدسم

مكسرات بالفواكه الطازجة.

وأشارت الجمعية الخيرية إلى أن الجمع بين الأطعمة بهذه الطريقة سيعزز طاقتك ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، حيث توفر هذه الوجبات الخفيفة العناصر الغذائية التي تحميك من الأمراض، وتحسن مستويات الطاقة لديك، كما أنها تحافظ على استمرار عملية التمثيل الغذائي صحية، وعلى هذا النحو، من غير المرجح أن تناول وجبات خفيفة من الأطعمة غير الصحية ستحافظ على وزن صحي.

وأضافت مؤسسة القلب والسكتات الدماغية في كندا، ضرورة الحفاظ على تناول أحجام صغيرة أيضًا من هذه الوجبات الخفيفة، حيث من المفترض أنها تساعدك على الشعور بالشبع لا أن تحل محل الوجبات الأساسية.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن أمراض القلب تتطور عندما تنسد الشرايين التي تزود القلب بالدم بسبب تراكم الدهون في المواد الدهنية، وتتمثل إحدى الطرق الرئيسية للوقاية من تصلب الشرايين وأمراض القلب في تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يتضمن وجبات خفيفة صحية أيضًا.