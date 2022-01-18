شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار دم يقيس أحد البروتينات ينتجها الكبد للكشف عن الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحليل 5'-NT هو أحد التحاليل الهامة التي تستخدم للكشف عن أمراض الكبد، و 5'-NT هو بروتين ينتجه الكبد ويمكن إجراء هذا الاختبار لقياس كمية هذا البروتين في الدم، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أسباب طلب الطبيب إجراء هذا الاختبار، بحسب موقع " ucsfhealth".

لماذا يتم إجراء الاختبار؟

قد يطلب طبيبك هذا الاختبار إذا كان لديك علامات على وجود مشكلة في الكبد، ويتم استخدامه في الغالب لمعرفة ما إذا كان مستوى البروتين المرتفع ناتجًا عن تلف الكبد أو تلف العضلات والهيكل العظمي.

النتائج الطبيعية لهذا التحليل

القيمة الطبيعية من بروتين 5'-NT هي 2 إلى 17 وحدة لكل لتر.

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية

قد تشير المستويات الأعلى من المعتاد إلى:

-منع تدفق الصفراء من الكبد (ركود صفراوي)

-فشل القلب

-التهاب الكبد

-قلة تدفق الدم إلى الكبد

-موت أنسجة الكبد

-سرطان الكبد أو ورم

-أمراض الرئة

-مرض البنكرياس

-تندب الكبد (تليف الكبد)

-استخدام الأدوية السامة للكبد

غالبًا ما يستخدم تركيز بروتين 5’nucleotidase في الدم كاختبار لوظائف الكبد لدى الأفراد الذين تظهر عليهم علامات مشاكل الكبد.

ويتم استخدام الاختبار لتحديد ما إذا كانت مستويات البروتين المرتفعة ناتجة عن تلف الهيكل العظمي أو تلف الكبد.