شكرا لقرائتكم خبر عن هل التهاب العين من أعراض متغير كورونا "أوميكرون"؟ طبيبة بريطانية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعراض كثيرة تعتمدها منظمات الصحة حول العالم بشأن متغير أو متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، ففي بداية ظهور وانتشاره أكدوا أن أعراضه تشمل سيلان الأنف والتعب الشديد، والتهاب العضلات، ألم في الحلق، وسعال جاف.

ولكن مع مرور الأيام وزيادة البحث العلمي حول هذا المتغير الجديد تم وضع العديد من الأعراض الأخرى، حيث حذرت الدكتورة نينا أسلم استشاري الأمراض الباطنية في بريطانيا، أن من أعراض متحور "أوميكرون" ظهور التهاب في العين.

نشرت جريدة "روسيا اليوم" و "لايف " و" Express"، أن من أحدث الأعراض التي تشير إلي إمكانية إصابتك بمتحور كورونا الجديد أوميكرون هي ظهور التهاب شديد في العين، حيث يوجد في العين مستقبلات خلوية يمكن لفيروس كورونا أن يتوغل من خلالها إلى جسم الإنسان، وتتسبب تلك المستقبلات في حدوث مشاكل في الخلايا المبطنة للشبكية وبياض العين والجفون.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور فلاديمير بوليبوك أخصائي أمراض الحساسية والمناعة في روسيا، أن ألم الصدر قد يكون من أقل الأعراض التي يشعر بها المصاب بأوميكرون، ومن ضمن الأعراض التي تؤكد إصابتك بهذا المتغير هي السعال الجاف والتهاب الحلق الشديد واحتقان الأنف والضعف والصداع والحمى. أي ارتفاع درجة حرارة الجسم.