شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية تفاهم بين الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو، عن تحديثات كورونا في إقليم شرق المتوسط،، وتوقيع اتفاقية التفاهم بين منظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر للتعاون في عدد من بلدان الشرق.

من جانبها قالت رنا الحجة مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ان كثيرا من دول الإقليم تتأثر بالصراعات الموجودة حاليا، ونعمل على تحقيق الصحة والرفاهية للجميع، موضحة ان الصحة تأتى فى الصدارة، وهى مهمة للغاية للاقتصاد العالمى، والعمل فى مجال التعاون فى جميع المجالات، وستركز مذكرة التفاهم فى عدة مجالات بشكل أفضل فى جميع المجالات الصحية.

وقالت ان جائحة كورونا، شددت على أهمية الصحة النفسية ،وتدريب الأطباء باقليم شرق المتوسط، وتم توقيع اتفاقية لعقد دورات تدريبية للحصول على خدمات صحية ذات جودة ، وادارة المعارف والتركيزعلى احتياجات النازحين واللاجئين، وحان الوقت لتعزيز دور الجمعيات داخل المجتمع وتحقيق الصحة للجميع، حضر المؤتمر عبر الفيديو الدكتور احمد المنظرى المدير الاقليمى لشرق المتوسط، وممثلين عن جميعات الصليب الاحمر.