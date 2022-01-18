شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز جديد يكشف الإصابة بكورونا عن طريق الزفير فى 45 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السعي حول اكتشاف الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ظهرت المسحة كأول دليل علي الإصابة وكانت تستغرق من 24 إلى 48 ساعة حتى نأخذ النتيجة، وبعد مرور الوقت من انتشار كورونا، تطورت المسحة وأصبح يمكنك معرفة النتيجة في نفس اليوم.

ولكن العلم لا يكل ولا يمل، فالتقدم الطبي اكتشف العديد من الحيل الأخرى التي تساهم في التعرف علي الإصابة، وآخر ما وصل له العلم هو جهاز يكشف الإصابة في غضون 45 ثانية من زفير الإنسان.

نشر موقع " yle"، وروسيا اليوم، كل ما يخص هذا الجهاز الجديد المصنوع في فنلندا، حيث أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية الفنلندية أن شركة Deep Sensing Algorithms حصلت على شهادة طبية أوروبية لجهاز فحص يكشف الإصابة بفيروس كورونا من زفير الإنسان في غضون 45 ثانية.

ويعد هذا الجهاز أول تقنية سريعة تساعد في الكشف علي الإصابة بالفيروس التاجي كورونا في أقل من دقيقة، ويتم التعامل مع هذا الجهاز عن طريق زفير الشخص، حيث ينفخ الأشخاص الخاضعون للاختبار في الجهاز المحمول باليد ، وتقوم أجهزة الاستشعار النانوية بتحليل أنفاسهم، ثم يتم إرسال البيانات عبر تطبيق جوال إلى خدمة قائمة على السحابة توفر نتيجة اختبار في غضون 45 ثانية تقريبًا.