شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء تناولها لتخفيف الإرهاق الناتج عن فيروس كورونا.. منها الجزر والبنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آلام الجسم هي عرض شائع عند مرضى كورونا سواء كان ذلك عند الإصابة بمتغير دلتا أم أوميكرون، وآلام الجسم من بين الأعراض أو الآثار طويلة المدى التي تستمر حتى بعد الشفاء من الفيروس التاجي، وهى عبارة عن انخفاض قوة العضلات أو الشعور بالتعب المستمر أو الإرهاق المزمن وعادةً ما تحدث آلام الجسم بسبب كورونا مع أعراض أخرى أيضًا، والتي قد تتداخل مع مهامك اليومية، بحسب موقع "healths".

أسباب آلام الجسم المرتبطة بكورونا

المعاناة من آلام الجسم المزمنة بعد تشخيص إصابتك بفيروس كورونا هي بسبب مهاجمة الفيروس التاجى لخلايا الدم (المسؤولة) عن نقل الأكسجين، لذا تبدأ عضلاتك وأنسجتك في النضال من أجل الأكسجين وتعاني من تقلصات وآلام مزمنة.

يضر الفيروس خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء) وتنضب مستويات الحديد لديك بينما يحاول الجسم إعادة بناء كرات الدم الحمراء أنت بحاجة إلى رفع مستويات فيتامين ج ، د ، والحديد لتعزيز مناعتك وعلاج التعب وآلام الجسم المزمنة. "

5 أشياء يمكنك تناولها لعلاج آلام الجسم بعد الإصابة بكورونا1. فيتامين د

أظهر فيتامين أشعة الشمس دورًا مهمًا في التأثير على المناعة الفطرية والتكيفية، حيث يتم تصنيع فيتامين د بشكل رئيسي من قبل الجسم عند تعرضه لأشعة الشمس.

تأكد من التعرض لأشعة الشمس لمدة 20 دقيقة يوميًا سيؤدي ذلك إلى تحسين مستويات فيتامين د.

يتمثل دور فيتامين د في جسم الإنسان في تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات، وكلاهما مهمان لصحة العظام والعضلات والأسنان وبصرف النظر عن ضوء الشمس ، يمكنك الحصول على فيتامين د من البيض وعيش الغراب والحليب وفول الصويا.

2. عصير البرتقال

يعد عصير البرتقال بالتأكيد مصدرًا صحيًا يساعدك على البقاء رطبًا خلال أي موسم، والحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم مع فيروس كورونا بالإضافة إلى أنه يوفر فيتامين سي بكثرة للحفاظ على قوة جهاز المناعة.

3. الجزر والبنجر

تناول كوبًا من عصير الجزر والبنجر سيساعد هذا في تحسين مستويات فيتامين سي ومستويات الحديد لديك، وفيتامين سي ضروري لجهاز المناعة في الجسم بينما الحديد يصنع الهيموجلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم.

4. الحساء الصحي

تناول وعاء من شوربة الجزر والبنجر والسبانخ مع بعض البصل والثوم على العشاء سيساعد هذا في تحسين مستويات الحديد لديك ويعتبر مزيج الجزر والشمندر والسبانخ في الحساء قوة من العناصر الغذائية يمكن أن يعزز ذلك مناعتك ومستوى الطاقة لديك حتى لا تشعر بالتعب أو الكسل طوال الوقت.

5. الحلبة

تأكد من وجود الحلبة في نظامك الغذائي سيؤدي ذلك إلى تحسين مناعتك وتحسين المرارة في جسمك لقتل الفيروس. يمكن أن تساعدك بذور الحلبة أيضًا في التعامل مع مشاكل تساقط الشعر التي تعد أكثر أعراض كورونا شيوعًا.