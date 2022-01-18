شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفوائد الصحية لفيتامين B3 وكيفية إضافته إلى نظامك الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ندرك جميعًا أهمية الفيتامينات والمعادن في أجسامنا، أحد هذه العناصر الغذائية الأساسية هو فيتامين ب 3 ، المعروف أيضًا باسم النياسين، يحمل الفيتامين مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية، من المعروف أن فيتامين ب 3 أو النياسين يساعدان في خفض مستويات الكوليسترول، وتنظيم الهضم، وتحسين الجلد، وتعزيز صحة القلب، إلى جانب العديد من الفوائد الأخرى، يمكن تناول الفيتامين من خلال مجموعة متنوعة من المواد الغذائية ويمكن العثور عليه حتى في شكل مكملات، وفقا لما ذكره موقع "ndtv".

ما هي فوائد فيتامين ب 3؟

1) مضاد للالتهابات: أثبتت الدراسات أن فيتامين ب 3 له خصائص مضادة للالتهابات يمكنها التحكم في الالتهاب.

2) مضادات الأكسدة: مضادات الأكسدة مهمة للجسم لأنها تمنع تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة، فيتامين ب 3 غني بمضادات الأكسدة.

3) يقلل صبغة الميلانين: الميلانين هو صبغة جلدية طبيعية، يقلل فيتامين ب 3 من فرط تصبغ الجلد وبالتالي يمنعه من أن يصبح أغمق.

4) يحتفظ بالرطوبة ويزيد من إنتاج السيراميد :يساعد وجود فيتامين ب 3 في الاحتفاظ برطوبة الجلد وهو أمر جيد.،كما أنه يساعد في زيادة إنتاج السيراميد (الدهون الموجودة في الطبقة الخارجية من الجلد).

5) يسيطر على حب الشباب: حب الشباب على الجلد هو سبب رئيسي للقلق لكثير من الناس. يساعد فيتامين ب 3 في السيطرة على حب الشباب.

ما هو الاحتياج اليومي من فيتامين ب 3؟

يجب أن يستهلك الشخص 14 جرامًا إلى 15 جرامًا من فيتامين ب 3 يوميًا.

مصادر فيتامين ب 3 كالتالي:

يمكن الحصول على فيتامين ب 3 من البقوليات والمكسرات ومنتجات الحبوب والفطر، يمكنك أيضًا تناوله من خلال الأطعمة غير النباتية مثل الدجاج والأسماك والبيض، يمكن أيضًا تناول فيتامين ب 3 كمكمل غذائي عن طريق الفم.