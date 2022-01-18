شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو فطر الأظافر وسبب الإصابة به؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فطر الأظافر حالة شائعة تبدأ ببقعة بيضاء أو صفراء تحت طرف ظفر الأيد أو ظفر إصبع القدم، كلما تعمقت عدوى الفطريات، فقد تتسبب فطريات الأظافر في تلون الظفر ويصبح سميك ويتفتت الطرف.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic إذا كانت حالتك بسيطة ولا تسبب إزعاج لك فقد لا تحتاج إلى علاج، إذا كانت فطريات الأظافر تسبب ألمًا وتكون أظافر سميكة، فقد تساعدك خطوات الرعاية الذاتية والأدوية، ولكن حتى لو نجح العلاج، غالبًا ما تعود الإصابة بفطريات الأظافر مرة أخرى، كما تسمى فطريات الأظافر بالتهاب الظفر الفطري، و عندما تصيب الفطريات المناطق بين أصابع قدميك وجسم قدميك، يسمى ذلك بداء القدم الرياضي (سفعة القدم).

قد تكون مصابًا بفطريات الأظفار إذا كان ظفر أو أكثر كالتالي:

- سميكا، تغير لونه للأبيض ويميل للأصفر البني، خشنا، لونه داكن رائحته كريهة قليلًا، تصيب فطريات الأظفار أظفار اليد، ولكنها أكثر شيوعًا في أظفار إصبع القدم.

تحدث التهابات الأظافر الفطرية بسبب عدة كائنات فطرية ويعتبر السبب الأكثر شيوعًا نوعًا من الفطريات يطلق عليه الفطريات الجلدية، ويمكن أن تتسب الخميرة والعفن أيضًا في الإصابة بالتهابات الأظافر.

يمكن أن تظهر التهابات الأظافر الفطرية بين الأشخاص في أي عمر، ولكنها أكثر شيوعًا بين البالغين الأكبر سنًا، ومع تقدم عمر الأظافر، يمكن أن تصبح هشَّة وجافة، وتتسبب الشقوق الموجودة في الأظافر في دخول الفطريات، إن العوامل الأخرى مثل هبوط الدورة الدموية في القدم وضعف جهاز المناعة قد تلعب دورًا أيضًا.

يمكن أن تبدأ التهابات الأظافر الفطرية من قدم الرياضي (فطريات القدم)، ويمكن أن تنتشر من أحد الأظافر إلى آخر ولكن ليس شائعًا انتقال الالتهابات من شخص آخر.