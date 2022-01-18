شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه هتعزز مناعتك فى فصل الشتاء.. أبرزها الكيوى والبرقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فصل الشتاء لا بد أن يزداد حدوث الفيروسات والالتهابات والإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وخصوصا مع انتشار فيروس كورونا ، وهنا ينصح الجميع بالاهتمام بتعزيز المناعة للحد من الإصابة بالفيروسات وحسب ما ذكره موقع timesofindia فأن هناك بعض الفواكه التي ينصح بتناولها في فصل الشتاء وهى:

1:البرتقال

يحتوى البرتقال على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها الكالسيوم وفيتامين سى ويمكن أن يساعد تناول البرتقال بشكل منتظم على تحسين نظام المناعة لديك، كما أنه يمنع تلف الجلد ويخفض مستويات الكوليسترول ويساعد على إنقاص الوزن.

2:الكيوي

الكيوي من أبرز أنواع الفواكه الغنية بفيتامين C وهو كل ما تحتاجه لتقوية جهاز المناعة، حيث تعمل هذه الفاكهة أيضًا على تنظيم ضغط الدم ومنع تجلط الدم وحتى تساعد في تحسين الرؤية.

3:التوت

يحتوى التوت على فيتامينات وعناصر غذائية تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الأمراض ونزلات البرد والأنفلونزا.

4: البرقوق

البرقوق من الفواكه التي تعزز المناعة وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحمى الجسم من البرد والأنفلونزا.

5:اليوسفى

يحتوى اليوسفى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحميه من نزلات البرد والانفلونزا.