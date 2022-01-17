شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: لو عندك أعراض كورونا ولم تسطيع إجراء الاختبار اعزل نفسك 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد معظم دول العالم تزايد في أعداد المصابين بفيروس كورونا بسبب سرعة وسهولة انتشار سلالة أوميكرون، فإذا كنت تعتقد أنك مصابًا بكورونا ولا يمكنك إجراء اختبار PCR ، فمن الأفضل أن تتصرف كما لو كنت مصابًا به، وفقا لنصائح العديد من مسؤولي الصحة العامة ، إذا كانت لديك أعراض خفيفة وتتمتع بصحة جيدة بدون عوامل خطر ، احصل على قسط كبير من الراحة والعزل، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

قالت آن ليو ، دكتوراه في الطب ، أخصائية الأمراض المعدية في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، إنه يجب شرب الكثير من الماء ، وتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا وداعمًا للمناعة ، والحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة وتناول المسكنات حسب الحاجة (وليس أكثر من الجرعة اليومية القصوى) لتقليل الأوجاع والآلام والحمى.

وبحسب تعليمات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) فأن أي شخص تظهر عليه أعراض كورونا يجب أن يخضع للاختبار ، وكذلك أولئك الذين كانوا على اتصال وثيق لمدة 15 دقيقة أو أكثر مع شخص ثبتت إصابته لاحقًا إجراء الاختبار ، موضحا أن اختبار المستضد الخاص بكورونا يلتقط الحالات بشكل أفضل إذا تم إجراؤه أكثر من مرة على مدار عدة أيام، قد يكون اختبار المستضد سالبًا في وقت مبكر ، حتى عند وجود الأعراض.

وأضافت ليو ، أن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) أكثر حساسية ، ويتحول إلى نتائج إيجابية في وقت أقرب ، ويظل إيجابيًا لفترة أطول، ولكن توفر تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) أقل والوقت المستغرق في الاختبارات أطول بكثير.

وأشارت إلى أن أي شخص يشعر بأعراض كورونا أو بمرض شديد على سبيل المثال ، مع ضيق في التنفس أو ارتباك أو عدم القدرة على البقاء مستيقظًا أو ألمًا مستمرًا في الصدر ، فيجب الاتصال بالطبيب الفور، بخلاف ذلك ، اعزل نفسك في المنزل وحاول إجراء اختبار كورونا في غضون أسبوع واحد من التعرض أو من ظهور الأعراض.

وأوضحت ، أن عادةً ما يكون الشخص في المنزل ومعزولًا لمدة 5 أيام من بداية الأعراض ، ثم يعود إلى المجتمع باستخدام قناع مناسب، وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كنت قادرًا على البقاء في المنزل لفترة أطول لتلك الأيام الخمسة ، فسيكون ذلك هذا أكثر أمانًا للآخرين.

قام مركز السيطرة على الأمراض بتحديث إرشادات فترة العزل الخاصة بكورونا

يجب عزل المجموعات التالية لمدة 5 أيام:

أي شخص تعرض ولم يتم تلقيح

أي شخص كانت نتيجة اختباره إيجابية (أعراض أم لا)

أي شخص يعتقد أنه قد يكون إيجابيًا ولكن ليس لديه اختبار

يمكن لأولئك الذين لا يعانون من أعراض إنهاء العزلة بعد 5 أيام ، ولكن لا يزال يتعين عليهم ارتداء القناع في الأماكن العامة وتجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين حتى يأتي الاختبار سلبيًا.