شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تغييرات لتقوية جهاز المناعة فى الشتاء.. أبرزها نظافة اليدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهاز المناعة هو دفاع قوي يستخدم لتقليل خطر الإصابة بالعدوى، ويمكن تغذية هذه الشبكة الحيوية من الأعضاء الداخلية بسهولة، ويتحكم أسلوب حياتنا في 60 % من صحتنا العامة، ورغم أن اتباع نظام غذائي صحي والكثير من النوم علاجات مثبتة لصحة جيدة ومناعة قوية، إلا أن هناك عددًا من الطرق الأقل شهرة لتقوية جهاز المناعة، نتعرف عليها فى هذا التقرير، بحسب جريدة "دايلي ميرور".

لماذا تعتبر المناعة مهمة خلال فصل الشتاء؟

يعد نظام المناعة لدينا جزءًا مهمًا من الصحة اليومية ولكنه يصبح أكثر أهمية خلال فصل الشتاء.

بينما يولد كل شخص بجهاز المناعة الفطري (مستوى طبيعي من المناعة) ، تبدأ المناعة التكيفية عندما نكبر ونتعرض لمجموعة من البكتيريا الجديدة والخلايا الضارة الأخرى.

خلال فصل الشتاء ، غالبًا ما نشهد" عاصفة مثالية "تتحدى جهاز المناعة لدينا؛ قلة الحصول على فيتامين (د) بسبب قلة التعرض للشمس ، وارتفاع مستويات انتشار الأمراض البكتيرية والفيروسية".

طرق أقل شهرة لبناء مناعة قوية1-أضف الكاري إلى طعامك

يمكن أن يكون الكاري الصحي منزلي الصنع المليء بالتوابل المشتقة بشكل طبيعي مفيدًا بشكل لا يصدق لجهاز المناعة، يعد تناول الكاري المليء بالكثير من الكركم والثوم هو طريقة رائعة ولذيذة لدعم جهاز المناعة لديك.

المكون النشط للكركم هو الكركمين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية ومضاد الالتهابات ويوفر فوائد صحية وعقلية رائعة عند تناول ما بين 500 إلى 2000 مجم في اليوم.

الثوم فعال بشكل لا يصدق في تحفيز الخلايا المناعية لاحتوائه على الأليسين، حيث يحول الجسم الأليسين إلى مضادات أكسدة مطهرة تساعد على دعم جهاز المناعة.

2- تحفيز هرموناتك

أظهرت عدد من الدراسات العلمية وجود صلة بين الهرمونات والمزاج وجهاز المناعة، ويعد الأوكسيتوسين أحد أقوى الهرمونات ، حيث تشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تطوير وظيفة الجهاز المناعي.

عندما نشعر بالحب تجاه شخص ما ، فإن أجسامنا تنتج الكثير من "هرمونات السعادة" سواء كان ذلك حبًا لشريك حياتك أو طفلك أو أحد أفراد الأسرة أو حيوانًا أليفًا، فمن المؤكد أنه من المفيد زيادة مستويات الأوكسيتوسين لدينا، يمكن أيضًا إطلاق الأوكسيتوسين على سبيل المثال عندما يكون لدينا تفاعلات اجتماعية أو نغني لأطفالنا.

3- تناول المزيد من البكتيريا المفيدة "البروبيوتيك" والفيتامينات والمعادن "الجيدة"

تحفز الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك خلايا الدم البيضاء لدينا، مما يقلل من فرصة الإصابة بنزلات البرد، وجميع الأطعمة التي تحتوي على البكتيريا والخمائر الحية مفيدة لصحة الأمعاء والجهاز الهضمي، والذي بدوره يدعم نظام المناعة لدينا مثل الزبادي واللبن الرايب.

بذور اليقطين "اللب الأبيض" مليئة بالمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والزنك والحديد والنحاس - وكلها ضرورية لجهاز المناعة ووظيفة الدماغ.

يحتوي عيش الغراب على بيتا جلوكان الذي يعزز جهاز المناعة مع تقديم العديد من الفوائد الصحية الأخرى ، بما في ذلك صحة القلب والدماغ.

4- استمر في التحرك

التمرين هو أحد أهم الأشياء التي يمكننا القيام بها ليس فقط لمناعتنا، ولكن لرفاهيتنا الجسدية والعقلية بشكل عام، التدريبات المرهقة ليست ضرورية دائمًا، لكن التحرك ببساطة في كل فرصة يمكن أن يكون له أيضًا فوائد صحية رائعة.

5- تحسين نظافة اليدين

على الرغم من أن نزلات البرد لم تختفي، فقد تكون لاحظت عددًا أقل من حالات الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا اليومية.

أحد الإيجابيات القليلة التي جلبها فيروس كورونا هو إظهار أن الحفاظ على نظافة اليدين الجيدة، وعدم التجمع عن قرب والحد من انتشار السعال ونزلات البرد يقلل من خطر الإصابة بالكثير من الالتهابات الفيروسية والبكتيرية - وليس فقط كورونا. "