لماذا يطلب طبيبك تحليل مستويات معدن الكروم فى الدم؟

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القاهرة - سامية سيد - الكروم معدن يؤثر على مستويات الأنسولين والكربوهيدرات والدهون والبروتين في الجسم، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية تحليل فحص كمية معدن الكروم في الدم، بحسب موقع " ucsfhealth".

كيف تستعد لتحليل الكروم فى الدم

يجب التوقف عن تناول المكملات الغذائية من المعادن والفيتامينات لعدة أيام على الأقل قبل الاختبار واسأل طبيبك عما إذا كانت هناك أدوية أخرى يجب عليك التوقف عن تناولها قبل الاختبار.

لماذا يتم إجراء اختبار الكروم في الدم؟

يمكن إجراء هذا الاختبار لتشخيص التسمم بالكروم أو نقصه.

نتائج طبيعية

عادة ما يكون مستوى الكروم في الدم أقل من أو يساوي 1.4 ميكروجرام / لتر (ميكروجرام / لتر) أو 26.92 نانومول / لتر (نانومول / لتر).

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية

قد ينتج عن زيادة مستوى الكروم في حالة التعرض المفرط للمادة قد يحدث هذا إذا كنت تعمل في الصناعات التالية:

-دباغة الجلود

-الكهربائي

-تصنيع الصلب

يحدث انخفاض مستوى الكروم فقط في الأشخاص الذين يتلقون كل تغذيتهم عن طريق الوريد (التغذية الوريدية الكاملة أو TPN) ولا يحصلون على ما يكفي من الكروم.