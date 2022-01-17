اكتشاف قد يساعد في تصنيع أدوية فعالة ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 8 دقائق

تمكن باحثون من اكتشاف جين يقلل من حدة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بنسبة 20%.

وقال العلماء إن اكتشافهم سوف يساعد في تصنيع أدوية فعالة ضد الفيروس.

كما أن هذا الاكتشاف يوضح سبب تباين أعراض الإصابة بالفيروس، حيث يعاني البعض من أعراض خفيفة، في حين يصاب آخرون بأعراض أكثر حدة.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن الباحثين القول إن الجين يدفع الجسم إلى أن يفرز بروتين، يعد فعالا في تكسير فيروس كورونا، المسبب لمرض كوفيد-19.

وأشار الباحثون في معهد “كارولينسكا” إلى أنه تم العثور على الجين في واحد من بين كل ثلاثة أشخاص من البيض ذوي الأصول الأوروبية.

وخلصت الدراسة التي نُشرت في دورية “نيتشر جيناتكس” إلى أن الجين موجود في 8 من بين كل عشرة من الأشخاص ذو الأصول الأفريقية.

ويحدد الجين طول بروتين أو إيه إس- وان، وعندما يكون أطول، يمكنه بصورة أفضل تكسير فيروس كورونا.

وقال الباحث برينت ريتشاردز في جامعة “مكجيل”، المشارك في وضع الدراسة: “بداية فهمنا لعوامل الخطورة الوراثية تفصيليا أمر رئيسي لتطوير أدوية جديدة لفيروس كورونا”.