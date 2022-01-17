شكرا لقرائتكم خبر عن علامة بيولوجية واضحة في المرضى الذين عانوا من كورونا لفترة طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد فريق من الباحثين من جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية ومستشفى سانت فينسينت في سيدني علامة بيولوجية واضحة في المرضى الذين عانوا من مرض كورونا لفترة طويلة.

استخدمت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Nature Immunology ، بيانات تم جمعها من مرضى غير محصنين في مستشفى سانت فينسنت أصيبوا بمتغير ألفا خلال الموجة الأولى من الوباء في أستراليا في أوائل عام 2020 ، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال Chansavath Phetsouphanh ، باحث أول في معهد كيربي بجامعة نيو ساوث ويلز والمؤلف الرئيسي المشارك في الورقة ، إن هذه الدراسة تصف التأثير طويل المدى لكورونا على الجهاز المناعي من خلال التحليل في بيئة معملية.

وأضاف "وجدنا أن هناك التهابًا كبيرًا ومستمرًا يشير إلى تنشيط مطول لاستجابة الجهاز المناعي يمكن اكتشافه لمدة 8 أشهر على الأقل بعد الإصابة الأولية".

من بين 62 مريضًا من كوروناشاركوا في الدراسة ، أظهر 30 % بعض أعراض كورونا طويلة الأمد .

ووجدوا أن المرضى الذين عانوا من مرض كورونا طويل الأمد لديهم مؤشرات حيوية للعدوى اختفت في المرضى الذين تعافوا تمامًا من المرض، ووفقا للباحثين فإن هذه خصائص بيولوجية يمكن أن تساعد في تحديد حالة طبية بطريقة دقيقة وقابلة للتكاثر".

قال الباحثون إن هناك حاجة لإجراء دراسات جديدة لمعرفة ما إذا كانت تأثيرات كورونا الطويلة أكثر اعتدالًا أو ندرة لدى أولئك الذين تم تطعيمهم أو باستخدام متغيرات مختلفة ، مثل Omicron البديل السائد الآن.

قال أنتوني كيلير ، مدير معهد كيربي: "سنواصل تحليلنا ردًا على موجة Omicron. في غضون ذلك ، مع وجود الكثير من الأشياء المجهولة مع كل من Covid و Long Covid ، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتقليل انتقال العدوى".