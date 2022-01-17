شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من اسمرار لون الرقبة؟.. اعرفى الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل لاحظت لون بشرة أغمق حول رقبتك؟ انت لست وحدك تعتبر حالة الرقبة الداكنة أو السوداء شائعة بين الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، على الرغم من أنها ليست شيئًا ضارًا ، إلا أنه غالبًا ما يعيق ثقتك بنفسك، ولا داعي للقلق بشأن ذلك ، يمكنك إيجاد طرق لحل مشكلة الجلد هذه، في الآونة الأخيرة ، ناقشت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتور جيشري شاراد أسباب البشرة الداكنة حول الرقبة، وأدرجت الأسباب الرئيسية والنصائح التي يمكن أن تساعدك، وفقا لما نشره موقع "ndtv".



أسباب البشرة الداكنة حول الرقبةالوراثة

قد يكون للوراثة دور تلعبه عندما يتعلق الأمر بمشاكل الرقبة الداكنة. قد يكون هذا شيئًا وراثيًا وينتقل من الآباء إلى الأبناء.

البدانة

في الغالب يواجه الأشخاص الذين يعانون من السمنة هذه المشكلة، قد تكون السمنة أحد أسباب تحول لون الجلد حول رقبتك إلى اللون الداكن.

مقاومة الأنسولين

قد تتسبب مقاومة الأنسولين في تحول لون عنقك إلى اللون الداكن، لذلك ، من الجيد الحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة.

متلازمة تكيس المبايض

تواجه العديد من النساء متلازمة تكيس المبايض ، إنه اضطراب شائع ويخضع الجسم لتغيرات هرمونية خلال هذا الوقت ، مما قد يؤدي إلى اسمرار الجلد في منطقة الرقبة.

داء السكري

يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى ظهور بقع داكنة على بشرتك بما في ذلك الرقبة. قصور الغدة الدرقية هو الحالة التي لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمون .

قصور الغدة الدرقية

حساسية من العطور أو صبغات الشعر

إذا كنت ممن يفرطون في استخدام العطور و صبغات الشعر وتواجه المشكلة ، فأنت بحاجة إلى إعادة التفكير.

طرق العلاج:

1) انقاص الوزن: يمكن أن يساعد فقدان الوزن كثيرًا في التعامل مع المشكلة بشكل أكبر.

2) مؤشر كتلة الجسم: حافظ على مؤشر كتلة الجسم (BMI) الخاص بك ، بناءً على طولك ووزنك، سيضمن ذلك أنك لست بدينًا.

3) حافظ على رقبتك نظيفة: هذا هو الشرط الأول والأهم، يجب أن تحافظ دائمًا على رقبتك نظيفة تمامًا مثل أجزاء جسمك الأخرى.

4) لا تفرطي في التقشير: نعم ، للتقشير مجموعة من الفوائد الخاصة به ولكن الإفراط في استخدامه قد يسبب ضررًا لبشرتك.

5) افحص هرموناتك: سيساعدك فحص هرموناتك على معرفة المزيد عن حالة جسمك ويساعدك على تشخيص المشكلات الصحيحة.

6) استخدم الكريمات أو المستحضرات التي تحتوي على حمض اللاكتيك

7) تجنب رش العطور على الجلد: قد يؤدي رش العطور مباشرة على الجلد إلى حدوث رد فعل سلبي على الجلد.

8) لا تفرك بشرتك: من المستحسن عدم فرك بشرتك دون داع.

9) لا تنسى الواقي من الشمس: امنح بشرتك نوع الحماية التي تستحقها، ضع الكريم الواقي من الشمس بانتظام حتى تتمكن من إنقاذ نفسك من التعرض الضار لأشعة الشمس.