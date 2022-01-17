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شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 4 مصادر غذائية طبيعية لفيتامين سي.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لا يمكن المبالغة في أهمية فيتامين سى، إنه أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في الحفاظ على الصحة العامة وتغذينا من الداخل، إنه ليس فقط من مضادات الأكسدة الرائعة ، ولكنه يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة الهضم والتمثيل الغذائي، يساعد فيتامين C في إنتاج الكولاجين ، وتعزيز صحة البشرة ونضارتها ويلعب دور رئيسى في تقوية جهاز المناعة ، بحسب ما نشره موقع " food-ndtv".4 مصادر غذائية طبيعية لفيتامين ج المعتمدة من قبل خبراء التغذية 1. البرتقال:
يعد مصدر كبير لفيتامين سي، لا تعصر هذه الفاكهة اجعلها كاملة لتحقيق أقصى استفادة2. الكيوي:
حبة كيوي صغيرة واحدة توفر 60 مجم من حمض الأسكوربيك، هذا يعني أن تناول ثمرة كيوي واحدة فقط يوميًا يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات فيتامين سي المطلوبة.3.الفلفل الأخضر:
يحتوي الفلفل الأخضر على 109 ملجم من فيتامين سي ، لذا فكر في المرة القادمة قبل التخلص من الفلفل الحار من طبقك ؛ حيث أن نصف حبة فلفل أخضر قد توفر كمية كافية من فيتامين سي لجسمك.4. الفراولة:
نحن فقط نحب الفراولة الحمراء والعصير؛ وعاءًا واحدًا فقط من الفراولة يوفر 98 مجم من فيتامين سي.